الكيمونو..أكثر قطعة تحتاجينها في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:47 مساءً - لم يعد الكيمونو حكراً على الأزياء اليابانيّة، بل عرف مصمّمو الأزياء كيفية الإستفادة منه بطريقة مبتكرة في الأزياء العصريّة.

الكيمونو الشتوي



يحتاج جو الخريف والشتاء إلى كيمونو لكي يكمل الإطلالة الجذابة ويمنح المرأة الشكل الذي تبحث عنه مع كل دعوة في الشتاء.

كيمونو شتوي هو بمثابة العصاه السحرية لدى كل امرأة، فهو قطعة كاجوال تصلح للأمهات وكبار السن، وتصلح للفتيات وقت الجامعة، وصيحتها لا تنتهي على الإطلاق.

الكيمونو الشتوي





كيف تنسقين كيمونو شتوي بستايل عصري، أسهل طريقة لتنسيق كيمونو شتوي تتمثل في البنطلون الجينز والحذاء الرياضي.



إن كنت من محبي الفساتين فلا شك أن الكيمونو سيكون مميزا للغاية لك، اختاري فستان ضيق بلون موحد ونسقي معه كيمونو ملون وإن كنت تشعرين أنك بحاجة إلى سكارف، هذا أيضا سيعزز إطلالتك الشتوية، وما رأيك في البوت القصير؟

الكيمونو الشتوي





الكيمونو الشتوي أيضا سيجمل إطلالتك بالتنورة الشتوية، إنه قطعة مثالية فلا تتردي في أن تحظي بها في خزانتك.

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