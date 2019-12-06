أحدث صيحات الأحذية المناسبة لجميع الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:47 مساءً - صحيح أننا تناولنا في السابق أحدث صيحات الأحذية لعام 2020، لكن ليس كل ما تطرحه الموضة مناسبًا لجميع الأوقات والأذواق، فهناك قطعة قد تكون مبهرة لكن لا تحقق رواجًا ضخمًا بسبب أنها لا تناسب الجميع.



في هذا المقال نتناول صيحات الأحذية المتوقع رواجها في العام الجديد، ليس فقط لحداثتها، وإنما لأنها خيارات عملية تناسب جميع الأوقات. قبل تناول أحدث الصيحات عليكِ معرفة أنّ الموضة هذا العام تتسم بمزيد من الراحة، لذلك الخيارات العملية منها هي ما تستحق مكانًا في خزانتكِ.



إليكِ أربع صيحات عملية تعبّر عن أحذية 20201:



1- حذاء Loafer

حذاء Loafer



خلال الصيف الماضي شاهدنا حذاء المول المستوحى من تصميم اللوفر الكلاسيكي، ويبدو أنّ هذا التصميم الأيقوني عاد ليتصدر أجمل الاطلالات في موضة الشارع لهذا العام، لكنه شهد بعض التطورات مثل النعل الضخم أو الكعب المربع البارز، كذلك قدم بعض دور الأزياء الراقية تفاصيل عصرية لتجدد تصميم حذاء اللوفر الكلاسيكي، مثل دار غوتشي التي قدمت تشكيلة مزينة بشعار الدار، كما أضافت تطريزًا باللؤلؤ على بعض التصميمات.

أيضًا ظهرت أحذية اللوفر المصممة من جلود الحيوانات، مثل التمساح، والثعبان، والنمر وحتى الأبقار، لذا، إذا كان زوج أحذية اللوفر الأسود لا يناسب ذوقكِ، يمكنكِ التجديد مع زوج مصمم من جلود الحيوانات.



2- بوت من جلد الثعبان

بوت من جلد الثعبان



إذا كنتِ تبحثين عن اطلالات عصرية، لن يفوت هذا الشتاء من دون شراء زوج من حذاء البوت المصمم من جلد الثعبان، فهو قطعة تريندي شاهدناها بشكل موسع على نجمات موضة الشارع.

يمكنكِ شراء بوت مصمم من جلد الثعبان بعنق قصير أو متوسط، سواء بكعب مدبب للاطلالات المسائية، أو بكعب قصير مربع لاطلالات النهار.



3- حذاء الـ mule

حذاء الـ mule



ليس الجميع يفضل انتعال البوت، البعض يفضل أحذية خفيفة يسهل تنسيقها مع اطلالات عديدة على مدار اليوم، هنا سيكون حذاء الـ mule المفتوح من الخلف خيارًا مناسبًا، لا سيما التصميم المزود بكعب القطة الذي يمزج بين العصرية والأنوثة.



4- الأحذية الرياضية الضخمة والمطبعة بألوان

الأحذية الرياضية



صحيح أنّ الحذاء الرياضي الأبيض بتصميم ناعم، هو قطعة أساسية في خزانة كل موسم، لكن إذا كنتِ بصدد شراء حذاء رياضي جديد، من الأفضل اختيار تصميم ضخم تزينه مجموعة من الألوان الزاهية.

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