اضافة الى مجفف الشعر... أسباب رئيسية تؤدي لتلف شعرك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:47 مساءً - الشعر التالف ذاك الذي يفتقد الى اللماعية والحيوية، هو اكثر ما يزعج السيدة. إذ ان الشعر التالف ينعكس على الوجه فيفقد بدوره الاشراق المطلوب. هذا ما قد يرتد في نهاية المطاف على ثقة السيدة بنفسها وباطلالتها.

صحيح اننا سمعنا مرارا وتكرارا ان الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر يلحق ضررا بصحة الشعر، انما هذا ليس السبب الوحيد والنهائي.



في هذا التقرير، حضر موقع "الخليج 365.نت" مجموعة من الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى شعر تالف يفتقد الحيوية. فمتى اطلعت على الاسباب، صار بالامكان حل المشكلة!

الغذاء والسوائل

1- نمط الطعام:

الشعر الصحي يحتاج الى نمط غذاء صحي مع الاكثار من شرب المياه

الشعر جزء لا يتجزأ من الجسم وهو يتغذى من الطعام الذي نتناوله. لذلك، اذا كان نظامك الغذائي لا يركز على الخضار والفاكهة، ويميل اكثر الى النشويات والسكريات والاطعمة المصنّعة. من الطبيعي ان يصبح شعرك معرضا للتلف. الحل بسيط، باشري تناول الفاكهة والخضار الملونة، وكل انواع الخضار الخضراء كالسبانخ والروكا وسواها من الاوراق، اذ انها تمد جسمك بجرعة اضافية من الحديد الذي يؤثر مباشرة في صحة شعرك.

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2- السوائل:

اذا كنت تنسين شرب المياه خلال اليوم، فمن الطبيعي ان يتعرض شعرك للجفاف، وما اكثرهن السيدات اللواتي يهملن هذه المسألة. الحل بسيط، يكفي ان تشربي ليترين من المياه المعدنية يوميا، لتستعيدي الرطوبة المفقودة.

العناية بالشعر

3- البحر واحواض السباحة:

يمكن وضع قبعة لحماية الشعر من اشعة الشمس

اذا كنت تسبحين باستمرار في مياه عالية الملوحة او ف ياحواض السباحة حيث مادة الكلورين تكون مركزة، فإن شعرك سيكون المتضرر الاول. فحين تتغلل مادة الكلورين في الشعر، تمتص الزيوت الطبيعية منه ومادة الكيراتين. الحل يكمن في خطوتين: قبل النزول الى حوض السباحة، بللي شعرك بالمياه العذبة، التي تحمي الى حد ما شعرك من تسرّب مادة الكلورين اليه. أما اذا كنت تخططين للتوجه الى الشاطئ، فمن الافضل ان تضعي ماسك يحمي شعرك من اشعة الشمس والملح، لكي لا يفقد لونه ورطوبته وليونته.

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4- المياه الصلبة (الكلسية):

الاعتناء بالشعر ضرورة

إذا كنت تعيشين في منطقة تسودها المياه الصلبة اي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن، فهذه من المؤكد انها السبب الاساسي لتضرر شعرك وتلفه. اما الحل فيكمن في وضع فيلتر من اجل تكرير المياه. كذلك يمكن ان تغسلي شعرك في الختام بالقليل من المياه المعدنية، لتزيلي عنه بقايا المياه الصلبة.

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5- عدم الغسل المنتظم:

غسل الشعر بانتظام ضرورة لاسترجاع حيويته

ربما قرأت العديد من المقالات التي تحذر من مضار غسل الشعر باستمرار، إنما احذري من المبالغة في عدم غسل شعرك. إذا ان الامتناع عن غسله كل يومين على الاقل، سيجعله مليئا بالزيون والدهون فيبدو غير صحي.

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