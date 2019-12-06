هنا الزاهد في "معكم": مشفتش يوم عدل من بعد فرحي وقلت لأحمد "فقعت مرارتي"

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، للمرة الأولى عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي، وذلك في حلقة مليئة بالأحاديث عن المواقف التي عايشتها في زفافها الأسطوري، وعلاقتها بشقيقتيها اللتين حضرتا معها الحلقة وتشاركن الألعاب والحديث عن علاقتهن سويًا وتأثر شقيقاتها بزواجها.

ويرصد "هن" أبرز تصريحات الفنانة الشابة هنا الزاهد، خلال ظهورها في برنامج "معكم":

مشفتش يوم عدل من بعد فرحي

"مشوفتش يوم عِدل من بعد فرحي"، هكذا علقت الفنانة هنا الزاهد، عن الأحداث الصعبة التي عايشتها عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي: "أنا وأحمد مش مصدقين اللي بيحصل، كدا كتير، وأما كنت أسأله إحنا هنقضي شهر العسل فين مكنش بيقول حاجة غير إنها مفاجأة"، وتابعت: "فعلا اللي حصلي بعد كدا كله كان مفاجأة".

فستاني اتقطع

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن فستان زفافها الذي جاء من تصميم سامو هجرس: "الفستان مكنش فيه أي حاجة، سامو هجرس اللي صمم الفستان، كان عمال يقولي عمري ما عملت فستان مفهوش أي حاجة كدة".

شبه الكثيرون فستان زفاف هنا الزاهد، بفستان سندريلا: "كل ما كان بيحط البتاع اللي بيلمع دة على الفستان، أقوله كفاية متكترش، الفستان طلع زي بتاع سندريلا بالضبط، بس والله ما قصدت خالص أني أعمله زي بتاع سندريلا"، لكن المفاجأة التي حدثت معها هو قطع الفستان: "الفستان اتقطع من كوعي أول ما دخلت الفرح، بس الحمد لله محدش خد باله".

ضربت واحد في فرحي

اعتدت على شخص أثناء حفل زفافها، من المواقف التي روتها الفنانة هنا الزاهد، حينما وجدت أحد الأشخاص يلتقط لها العديد من الصور، الأمر الذي جعلها تدفعه بعيدا، خاصة بعدما تأكدت أن زوجها الفنان أحمد فهمي لم يعرفه من قبل.

"صورني 100 صورة، ناقص كمان يصور مناخيري، دفعته قولتله أبعد عني، وسألت أحمد جوزي أنت تعرفه قالي لا"، وتابعت "هنا" خلال حوارها: "ولما سألناه أنت مين؟ على صوته، وقال أنا بحبها أنا بحبها".

كنت عايزة أخس عشان الفستان

ذكرت الفنانة هنا الزاهد، بأنها أرادت إنقاص وزنها، رغبة في إظهار فستان زفافها: "كنت عايزة أخس عشان يظهر وسطي صغير في فستان الفرح، بس تخنت".

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أن وزنها الحالي أصبح 49 كيلو جراما، بعدما كانت 52 كيلو جراما في زفافها.

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هنا لفهمي: أنت فقعتلي مرارتي

دخلت الفنانة هنا الزاهد، في وعكة صحية خلال قضاء شهر العسل، في دولة سنغافورة، لتتضح إصابتها بحصوات في المرارة، الأمر الذي تطلب تواجدها في المستشفى لمدة 5 أيام.

"أنت فقعتلي مرارتي"، هكذا كان رد فعلها مع زوجها الفنان أحمد فهمي: "بصتله وقولتله أنت فقعتلي مرارتي"، وتابعت، بأنه حينما أفاقت وجدت أن "فهمي" نشر صورتها على "إنستجرام" لتدخل في مشاجرة معه: "أما فوقت ولقيت أحمد منزل صورتي وأنا في المستشفى اتخانقت معاه وقلتله مكنش ينفع، قالي عشان الناس تعرف إننا مش مبسوطين ومتبهدلين، وطلبت منه يمسحها".

حبيت أحمد أكتر بعد تعبي

"حسيت إنه راجل، وكان خايف عليا قوي، وفي الغالب مش بيعرف يعمل حاجة لوحده، إلا إنه وقت تعبي كان خايف عليا وكان بيعمل كل حاجة، وبيحضر الشنط" هكذا تحدثت هنا الزاهد، عن حبها لزوجها الفنان أحمد فهمي، الذي تضاعف عقب وعكتها الصحية في شهر العسل.

وتابعت: "كان بيصعب عليا، وخصوصا وقت النوم، لأنه كان بينام على كنبة صغيرة ورجله طالعة منها".

مبحبش حد يقولي يا مدام

جرت العادة على أن يصاحب السيدة المتزوجة لقب "مدام"، وهو الأمر الذي ترفضه الفنانة هنا الزاهد، بشدة، ففي البرامج أبدت عن اعتراضها من المناداة بهذا اللقب، الذي دفعها ذات مرة للتشاجر مع أحد الأشخاص.

"أنا مبحبش الكلمة دي واتخانقت مع واحدة بسبب كلمة مدام هنا دي"، وطالبت "هنا" بمن ينادي عليها أن يناديها باسمها بدون ألقاب سواء أستاذة أو مدام.

مبحبش المعجبات اللي بيحضنوا أحمد

تشعر الفنانة هنا الزاهد بالغيرة تجاه معجبات زوجها الفنان أحمد فهمي، خاصة من يبالغن في ردود أفعالهن: "مبحبش استايل البنت اللي بتيجي تحضنه وتتصور معاه"، وهو ما أكده أيضًا شقيقاتها اللائي تحدثن عن غيرة "هنا" من ردود أفعال الفتيات المبالغة.