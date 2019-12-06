ليس فقط ضد الجنس الناعم.. فنانون وفنانات واجهوا التحرش: رانيا يوسف والهضبة

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كثير من الفتيات يتعرضن للتحرش في مختلف الأوقات، وهو مايسبب إزعاجا بالنسبة لهن، ومن ضمنهن بعض الفنانات اللاتي سردن حكاياتهن مع التحرش الجنسي، آخرهن كانت الفنانة كارول سماحة.، ولكن المثير للتساؤل والدهشة هو تعرض الفنانين أيضا للتحرش من قبل الجنس الآخر، حيث كان أشهرهم عمرو دياب والراحل عزت أبو عوف.

كارول سماحة

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خلال تواجدها بمؤتمر "نساء على خط التحرش" في الأردن لدعم النساء، إنها تعرضت للتحرش أكثر من مرة، وذلك في فترة طفولتها، وأول مرة كانت بعمر 5 سنوات، مما سبب لها هاجسا في حياتها، لافتة إلى أنها تحاول توعية ابنتها وإعطائها بعض النصائح الجيدة لكي تتجنب تعرضها للتحرش.

اعترفت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج "أنا وأنا" تقديم الإعلامية سمر يسرى المذاع على فضائية "أون إي"، بتعرضها للتحرش في مكان عام، ولم تتمكن من الإمساك بالمتحرش لازدحام المكان، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات ضد المتحرشين.

عمرو دياب

تعرض الفنان عمرو دياب للتحرش بأحد الأفراح التي أحياها، حيث حاولت فتاة مسك يده، ولكن قام الهضبة بإبعادها.

يسرا اللوزي

بينما انفعلت يسرا اللوزي، على من قام بالتحرش بها، حيث كشفت الفنانة خلال استضافتها في برنامج "معكم"، على قناة "سي بي سي"، أنها تعرضت للتحرش أثناء سيرها في منطقة لإصلاح السيارات، بوسط البلد.

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قائلة: "فوجئت برجل كبير في السن يتحرّش بي لفظيا، ولم يوقف حديثه وكان يتمادى وهو ما استفزني وأثار غضبي، فاضطررت إلى كسر فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمي".

هالة صدقي

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها للتحرش خلال جنازة الفنانة الراحلة سناء جميل، "وجدت شخصا يقف خلفي بطريقة غريبة، فقمت بضربه على وجهه أمام الجميع".

عزت أبو عوف

كشف الفنان الراحل عزت أبو عوف، في تصريحات سابقة ببرنامج "100 سؤال"، عن تعرضه للتحرش، حيث قال "تحرشت بي إحدى السيدات وأنا في أسانسير فندق وعندما حاولت إبعادها عني قالتلي أنا عاوزاك أنت وحضنتني"، مضيفا "أنا بخاف أوي من التحرش وبترعب منه أنا جبان جداً في الحاجات دي".

وذكر النجم الراحل، واقعة أخرى لامرأة كانت زوجة رئيس مخابرات إحدى الدول، وعندما صرحت له بإعجابها، رفض، فهددته أنها ستسجنه، بحسب روايته.

إنجي المقدم

وأفصحت الفنانة إنجي المقدم، عن تجربتها المؤلمة مع التحرش الجنسي، قائلة "إنها عندما كانت طفلة صغيرة، حاول أحد كبار السن التحرش بها في سيارة والدها، وقام بسحب سرواله، وهو الأمر الذي أصابها بالاشمئزاز".

وأضافت "المقدم"، أن شخصا ما حاول التحرش بها في شبابها على سلم منزلها، بعدما رفضت استقلال المصعد معه لوحدها، وهو ما دفعه لتتبعها، ومحاولة التحرش بها على سلالم العمارة، ولم تجد إنجي المقدم، أمامها سوى دفعه لمحاولة التخلص منه، وذلك بحسب تصريحاتها، ضمن حلقة برنامج "هنا العاصمة"، والتي تحمل عنوان "قصص تحكى لأول مرة عن نساء تعرّضن للتحرش من أقاربهن".

منة شلبي

وقالت منة شلبي، إن شابا حاول تقبيلها بالقوة خلال وجودها بالشارع، وصرخت واستغاثت بالمارة الذين أنقذوها منه، وقالت إن هذا الشاب معروف فى منطقتها باسم "مجنون منة شلبى"، وهو سودانى الجنسية، واضطرت إلى تحرير محضر بالواقعة وتمسكت بضرورة أن ينال هذا الشاب عقابه ليكون عبرة.

عمرو يوسف

وقال الفنان عمرو يوسف، إنه تعرض للتحرش مرة أو اثنتين من بعض المعجبات، مضيفا أن الخط الفاصل بين الغزل والتحرش يختلف من شخص لآخر.

آسر ياسين

وقال آسر ياسين خلال لقائه ببرنامج "أبلة فاهيتا"، إنه تعرض للتحرش لفظيًا من فتاة قالت له "انت خطيئة ماشية على الأرض"، مضيفا "أول مرة واحدة تثبتنى".