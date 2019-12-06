هويدا تطلب الطلاق بعد شهر من الزواج: طلع متجوز اتنين وكداب في كل حاجة

"طلع متجوز مرتين وضحك عليا ومقاليش، وكمان قال إن سنه 40 سنة وهو عنده 55 سنة وبيصبغ شعره، وفوجئت بعد الزواج بأسبوعين أن زوجاته الاثنين جايين الشقة وبيفهمونى حقيقة خيانته، ولما واجهته اعترف وقالى كنت عاوز اتجوزك وخايف ترفضى، فضحنى قدام أهلى وخدعني"، بهذه الكلمات وقفت "هويدا.ح.ع."، البالغة من العمر28عاماً، أمام الإخصائية الاجتماعية، بإحدى محاكم الأسرة، طالبة إقامة دعوى طلاق للضرر من زوجها "ياسر.م.ي."، الذى يعمل بمجال الهندسة المعمارية.

وروت "هويدا" مأساتها قائلة، "تقدم لخطبتى شاب من إحدى المدن المجاورة لقريتى، عن طريق أحد اقاربى، ولأنه يعمل فى مجال الهندسة المعمارية، في إحدى الدول العربية، وافق أهلى رغم فارق السن بينى وبينه، 12عاماً، على حسب حديثه، وتمت خطبتنا لـ4 أشهر، ثم أتممنا الزفاف بحضور الأهل والأقارب ماعدا والدته التى تحجج بمرضها، وبعد الزواج استغربت من عدم تهنئة والدته لنا، وطلبت زيارتها إلا أنه تحجج بمرضها وسفرها للعلاج".

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وتواصل الزوجة الشابة، "بعد أسبوعين من الزواج، فوجئت بسيدتين تطرقان باب شقتي، وتؤكدان أنهما لازالتا على ذمة زوجي، وأن سنه الحقيقى 55 عاماً وليس 40عاماً كما أوهمنى، وأنه تزوج مرتين وكلتاهما لم تعلم بزواجه من الأخرى، وروت زوجته الأولى وأم بناته الاثنين، أنها سافرت معه لدولة عربية وساعدته كثيراً، منذ زواجها الذى دام لـ9 أعوام، وبعدما عادا من السفر فوجئت أنه تزوج من آخرى دون علمها وأنها علمت بالصدفة عن طريق إحدى المكالمات الهاتفية المُسجلة على هاتفه المحمول".

وتابعت، "لم أتمالك أعصابى حينما سمعت قصصه من زوجاته الاثنتين، حيث استطاعت الأولى الوصول للثانية عن طريق رقم الهاتف، وأنه تركهما ولا يسأل على بنتيه أو زوجته الثانية التي تزوجها منذ عام، ولم ينجب منها حتى الآن"، مشيرة إلى أنها لم تصدقهما في البداية، وفجأة عاد زوجها وتغير وجهه وحدثت المواجهة بينهم جميعا فاعترف بخيانته لى، وعدم قول الحقيقة لأنه أراد الزواج مني وخشى مصارحتي لعدم موافقتي".

وأوضحت الضحية، "ضحك عليا وخانى، وأوهمنى بحبه وسنه اللى طلع مش حقيقى، وطلبت منه الطلاق ورفض، وفوجئت أن الشقة إيجار، وهددنى بعدم دفعه حال إعادة طلبي الطلاق، رغم أنه أكد لي أن الشقة ملكه، ومابنى على باطل فهو باطل، ورافض يطلقني فلجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر".