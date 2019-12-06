تشاركا في الحياة والموت.. زوجان يعيشان 68 عاما معا ويموتان معا

شهدت ولاية مينيسوتا الأمريكية، أطول قصة حب، حيث عاش الزوجان معا لمدة 68 عاما، ليقرر القدر بعدها أن يغادرا الحياة أيضا معا بفارق عدة ساعات.

"روبين" و"كورين جونسون"، انتقلا للعيش في مزرعة بمنطقة نورسلاند، بعد فترة قصيرة على زواجهما، حيث عاشا هناك 67 عاما، كانا يزرعان خلالها الذرة وفول الصويا والقمح وأنجبا الأطفال، بحسب ما نشر موقع "USA Today".

قبل حوالي 6 أشهر بدأت حالتهما الصحية تسوء معا، ونقلا إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوص اللازمة اكتشف إصابة الزوج "روبين" بالسرطان، فيما أصيبت الزوجة "كورين" بقصور القلب، وتوفيت الزوجة عن عمر 87 عاما، وبعد أقل من 12 ساعة يلحق بها زوجها عن عمر 88 عاما، وجاء في بيان النعي " لقد تركا هذا العالم معًا، محاطًين بأولئك الذين أحبوهما".

وترك الزوجان المحبان، سبعة أولاد و14 حفيدا و15 ابنا وابنة أحفاد، وعاشا قصة حب عمرها 71 سنة، وتوفيا في نفس اليوم بفارق 12 ساعة فقط.