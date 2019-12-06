حكاية 60 يوما لهنا الزاهد بعد الزواج "مشفتش فيهم حاجة عدلة": قطع الفستان ووفاة ومرارة

كان أول ظهورها في الفرح كالأميرات تليق بواحدة من بطلات ديزني، صممت فستان زفافها، لتكون ساحرة مع أميرها المنتظر، فرح ضخم ضم كثيرا من مشاهير الفن والإعلام، فلفتت إليها الأنظار، لكن هنا الزاهد لم تعرف حينها أن هذا التوقيت هو بداية 60 يوما، وصفتهم هنا الزاهد قائلة "مشوفتش يوم عدل"، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية.

قطع فستان الفرح

كشفت الفنانة هنا الزاهد أمس خلال ظهورها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عن موقع محرج تعرضت له خلال فرحها، حيث قالت إن فستان فرحها قطع فور دخولها، "الفستان مكنش فيه أي حاجة، سامو هجرس اللي صمم الفستان، كان عمال يقولي عمري ما عملت فستان مفهوش أي حاجة كدة"، مضيفة، "الفستان اتقطع من كوعي أول ما دخلت الفرح، بس الحمد لله محدش خد باله".

4 ساعات ونصف في حمام الطائرة

بدأ ظهور المرض على هنا الزاهد، منذ كانت في الطائرة للسفر لقضاء شهر العسل، وقالت، "أول ما الطيارة طلعت صرخت، والمضيفات بدأوا يسألوا الركاب لو فيه دكاترة ولا لأ، وضهري كان بيتقطع، وبعدين بطني بدأت تتقطع، وبدأت أسخن ووشي يحمر"، وأكملت، "مكنش فيه دكتور لسوء الحظ، والمضيفة خصصتلي "تواليت" وقعدت فيه 4 ساعات ونصف".

مرض في شهر العسل

بدأت هنا الزاهد، شهر العسل، الذي كان مقررا إقامته في سنغافورة، داخل المستشفى، حيث نشر أحمد فهمي النبأ عبر "السوشيال ميديا"، بصورة لها مستلقية على الفراش، وأرفقه بتعليق، "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحانة لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى".

وروت "هنا"، تفاصيل ما حدث قائلة، "أول ما وصلت الفندق وقعت على الأرض وقعدت أصرخ من الوجع وأتلوى من وجع بطني، وبدأ هو يكلم الناس اللي في الفندق وجابولي كرسي متحرك، وجرى بيا في الشوارع مع إنه ميعرفش البلد ويسأل على المستشفيات وركبني تاكسي، وكان صعبان عليا جدا خصوصا إنه عشوائي".

أحمد فهمي جابلها المرارة

اضطر الثنائي إلى قطع إجازة شهر العسل، حيث قضت هنا الزاهد، أيامه في المستشفى، وقالت إنها بمجرد أن أخبرها الأطباء بوجود حصوات على المرارة نظرت لزوجها الفنان أحمد فهمي، قائلة: "أنت فقعتلي مرارتي"، وأضافت، "الدكتور قاله مينفعش نشيلها دلوقتي عشان عندها التهاب في البطن، وأما الالتهاب يروح تقدروا تعملوا العملية، وقال لازم تقطعوا أجازتكم وحجزني في المستشفى 5 أيام ومنعني عن الأكل والشرب"، لتنتهي أخيرا تلك الأيام العجاف بإجراء العروس عملية أزالت فيها المرارة أثناء أيام شهر العسل.

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وفاة طلعت زكريا

صدمت هنا الزاهد، بعد أسابيع من زواجها، بوفاة زوج والدتها السابق، الفنان طلعت زكريا، وهو الذي رباها لسنين طوال، وكان بمثابة والدها، فانهارت الفنانة الشابة في جنازة الفنان طلعت زكريا، حزنًا على فراقه.

وكتبت على "تويتر" تعليقها على وفاته، "يا حبيبي الناس بتحبك أوي، أرجو الدعاء لطلعت زكريا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب"، وعلى مدار أيام متتالية، ظلت الفنانة هنا الزاهد، تنشر صور الفنان الراحل، معبرة عن حبها الشديد له، وكتبت "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع حبيبي وسندي وأبويا، عايزة أقولك إنك هتدخل الجنة عشان ربيت 3 بنات كأنك أبوهم وأكتر، أنا معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك".

مبتحبش كلمة مدام

رغم الزواج، كرهت الفنانة هنا الزاهد، لقب "مدام"، وكانت تتشاجر مع من ينادونها بهذا اللقب، فقالت خلال برنامج منى الشاذلي، "أنا مبحبش الكلمة دي واتخانقت مع واحدة بسبب كلمة مدام هنا دي"، وطالبت الفنانة أن يناديها الآخرون باسمها دون ألقاب سواء أستاذة أو مدام.

ماشفتش يوم عدل منذ الزواج

وقالت هنا الزاهد، خلال لقاء "معكم"، للإعلامية منى الشاذلي، "أنا ممرتش في حياتي باللي مريت بيه دا، تعب وإرهاق، ومرينا بظروف غريبة، وأهلي كانوا قلقانين عليا جدا بعد ما عرفوا إني تعبت".

وأكملت "كانوا بيتصلوا كل شوية لدرجة إن والدتي كانت عايزة تجيلنا على سنغافورة".