مصرع ملكة جمال باكستان السابقة في حادث سيارة بأمريكا

لقيت ملكة جمال باكستان السابقة، زنيب نافيد، مصرعها، عن عمر يناهز الـ32 عامًا، بعدما تعرضت لحادث سير في ولاية ماريلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت "زنيب"، تقود سيارتها المرسيدس، وعندما حاولت المرور عبر منحنى الطريق اصطدمت بالرصيف وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة، بعدما فقدت السيطرة على قيادتها، ليتم إخراجها من سيارتها جثة هامدة، حيث فارقت الحياة على الفور، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وكشفت الشرطة عن خلو جسدها من الكحول، ليتم استبعاد فرضية السكر وراء التسبب في الحادث، وكانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة ولم يكن برفقتها أحد، وذكرت الشرطة في بيانها، أنه تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها وإعلان وفاتها على الفور.وولدت زنيب، في مدينة لاهور بباكستان، لكنها عاشت في "بومونا" بمدينة نيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011، ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا، وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان.
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