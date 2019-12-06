أوبر تكشف إحصاءات الاعتداءات الجنسية والاغتصاب خلال رحلاتها

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تتعلق بحوادث الاعتداء الجنسي والتحرش من قبل سائقي "أوبر"، حيث أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" إنها تلقت بالفعل أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في الولايات المتحدة، وتشمل أيضًا الاغتصاب، في العام 2018 خلال رحلاتها التي بلغت حوالي 1.3 مليار رحلة.

وكشفت "أوبر"، في تقريرها، عن أرقام 2018، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 16% في معدل حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية، مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وقالت شركة التوصيل الشهيرة، إن 99% من جميع رحلاتها في الولايات المتحدة التي بلغت حصيلتها 2.3 مليار دولار في عامي 2017 و 2018، انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة.

ويهدف تقرير "أوبر"، إلى طمأنة السائقين والجماهير، بأنها جادة بشأن السلامة، ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة بعد أسبوعين تقريبًا من إعلان الشركة، أنها ستستأنف ضد قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب "نمط من الإخفاقات" بشأن السلامة والأمان.