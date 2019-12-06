نجمات يتألقن بفساتين من توقيع مصممين عرب في الأوسكار

يعتبر حفل الأوسكار من أهم الأحداث العالمية التي ينتظرها ملايين الأشخاص حول العالم من عشاق السينما، وأيضاً من محبي متابعة إطلالات أشهر النجمات.



وتألقت، في حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ91، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، العديد من النجمات بفساتين جاءت من توقيع أشهر مصممي الأزياء العالميين.

وكان الملفت للنظر خلال الحفل، اختيار بعض النجمات العالميات فساتين من توقيع بعض المصممين العرب، على رأسهم، المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، نستعرضهن على النحو التالي..

ظهرت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس، كعادتها متألقة بحفل توزيع جوائز الأوسكار بفستان من اللون الفوشيا، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وتميز الفستان بتفصيلة الكتف الواحد أو "one shoulder"، وفتحة جانبية غير مستقيمة تميزت بالثنيات الواسعة الرقيقة.

رغم عدم حضورها الحفل الرئيسي، خطفت النجمة الهندية بريانكا شوبرا الأنظار في حفل ما بعد الأوسكار لمجلة "فانيتي فير" الشهيرة، بفستان بسيط باللون الأسود، من توقيع اللبناني إيلي صعب.

واتسم تصميم الفستان بالظهر المكشوف وفتحة طويلة من أسفل منطقة الرقبة، أما الجزء السفلي فكان عبارة عن جيب من خامة التول الشفافة المطرزة، متصلة بالجزء العلوي من خلال حزام مثبت على الخصر من قماش الستان الثقيل، بالإضافة إلى وجود الجيوب الشفافة.

زهير مراد وجنيفر لوبيز

تألقت النجمة جنيفر لوبيز في حفل الأوسكار بإطلالتين، الأولى بفستان برقبة عالية وأكمام طويلة باللون الفضي "الميتالك" يشبه قطع المرايا الصغيرة، من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي توم فورد.

أما الإطلالة الثانية كانت من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، بفستان بدون حمالات، وفتحة عند الساق، يشبه عروس البحر بظلال زاهية من الأزرق والأرجواني والأسود.

وعُرضت الإطلالة الثانية لجنيفر لوبيز في الأصل كجزء من مجموعة كوتور لربيع/صيف2020 لزهير مراد.

إيلي صعب ونادين لبكي

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ظهرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من أحدث مجموعته لأزياء 2020

وجاءت تفصيلة الفستان بالكتف الواحد "One shoulder"، وفتحة عند الساق، و"كرانيش" كبيرة الحجم عند الكتف الآخر، كما نسقته بحزام على الخصر.

ريم عكرا وأنجيلا باسيت

الممثلة الأمريكية أنجيلا باسيت، التي رشح فيلمها "الفهود السود" لأفضل صورة في تلك الأمسية، ظهرت بفستان طويل بتفصيلة الكتف الواحد "one shoulder" باللون الزهري من تصميم اللبنانية ريم عكرا.

ريم عكرا وكريستين ريتر

المصممة اللبنانية ريم عكرا كانت لها لمسة أخرى في حفل الأوسكار، إذ اختارتها النجمة كريستين ريتر لتكون مصممة فستانها من الدانتيل ذي الأكمام الطويلة، ونقوشات من الورود باللون الأحمر الداكن، الذي حضرت به الحفل الهام.

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