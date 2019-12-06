دليل الهدايا الأمثل من العطور الاستثنائية لموسم الأعياد

هل أنت في حيرة من أمرك في اختيار العطر المناسب لكي تهديه لصديقتك المولعة بالعطور، أو فقط تريدين أن تضميه إلى مجموعة عطورك المفضلة في موسم الأعياد القادم؟ إذاً هذا هو المقال المناسب لك.

قطرات من الكمثرى: عطر Coeur Battant من Louis Vuitton

عطر جذاب تملؤه رائحة الحقول الزهرية، ويحمل في طياته أجواء ربيعية إلى موسم الشتاء. ويخلق بفضل تركيبته – التي تحتوي على نفحات من الكمثرى والياسمين المصري المشمس وزهرة اليلانغ يلانغ – رائحة منعشة لا مثيل لها، بينما يُضيف نبات الباتشولي نفحة غنية من المسك. متاح في متاجر Louis Vuitton وGaleries Lafayette في دبي مول.

مسك الروم ولكن بلمسة مبتكرة: عطر Gabrielle Chanel Essence من Chanel

يحتفل عطر Chanel الأخير بغابريل شانيل: وهي المرأة المتألقة ذات الروح الجريئة. ويعتبر نبات مسك الروم المفعم بالأنوثة الطاغية هو العنصر الأساسي المكون للعطر، واكتمل بإضافة مجموعة من الروائح الزهرية مثل الياسمين واليلانغ يلانغ وزهر البرتقال الطازج. هذا العطر متاح في Chanel Beauty Boutique في دبي

مزيج من الأزهار المنعشة

عطر زهري عصري يمتلىء برائحة قوية من الحمضيات والأزهار والمسك ورائحة الأخشاب. ويُقال عن هذا العطر الجديد من Dior يبعث على الشعور بالبهجة كما يوحي اسمها. تتكون العناصر الأساسية لهذا العطر من نفحات من خشب الصندل وفول التونكا والفانيليا مما يُعطي لمسة من الدفىء على الرائحة الممتلئة بالأزهار. هذا العطر متاح في Dior Fragrance & Beauty Boutique في دبي مول

العطر الخالد الذي لن تنتهي صيحته أبداً: عطر Mémoire d’Une Odeur من Gucci

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لم يتم تحديد ما إذا كان هذا العطر للنساء أم للرجال كما لم يتم ربطه بموسم محدد، فهو أول عطر عالمي لعلامة Gucci يمكن أن يعتمده أي أحد وفي أي وقت. كما يتميز بتركيبته التي تضم مجموعة من العطور المعدنية مثل الكاموميل الروماني الطازج مع نفحة من البرتقال الحلو والياسمين الهندي ولمسة من اللوز المر.

الفانيليا الجذابة: عطر Mon Guerlain Intense من Guerlain

يخلق هذا المزيج المميز من اللافندر من مدينة بروفانس الفرنسية والياسمين الهندي وخشب الصندل من أستراليا والفانيليا من بابوا غينيا الجديدة، رائحة شرقية مركبة تُقطر أنوثة وجاذبية. تم ابتكاره من قبل صانع العطور ثيري واسر الذي استطاع أن يربط بين هذه الروائح المتعددة باستخدام الفانيليا.

الليالي العربية الساحرة: عطر Nuit des Rois من Chopard Collection

يندرج هذا العطر تحت مجموعة عطور Garden King من Chopard وهي مجموعة العطور الثالثة للدار. يتكون عطر Nuit des Rois من الرائحة العربية الغنية لعود العسافي. وتتناغم نفحات الزهرة البلغارية والزعفران والهيل الأخضر مع الفانيليا المُشبّعة بالعسل وخشب الصندل لكي تُضفي سحراً وجاذبية على موسم الخريف.

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