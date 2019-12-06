الأكمام المنفوشة تتربع على عرش صيحات موضة هذا الموسم

الأكمام المنفوشة لن تنتهي صيحتها في أي وقت قريب، ولكي تحصلي على طابع أنيق مُفعم بالأنوثة هذا الموسم فقط أضيفي المزيد من الحجم إلى الأكماك والأكتاف.

هذا هو موسم الأكمام المنفوشة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وعلى الرغم من تبني عالم الموضة لهذه الصيحة من قبل، إلا أننا وجدناها تُسيطر بقوة وبكل أشكالها هذا الموسم. فرأيناها في أكمام البلوزات والفساتين وحتى السترات الصوفية.

فإذا كنت مُغرمة بالفعل بهذه الصيحة ولكن لا تملكين الجرأة الكافية لكي تعتمدي فساتين أميرات ديزني ذات الأكمام المنفوشة، يمكنك في هذه الحالة أن تبدأي باختيار توب بأكمام كنفوشة على بنطلون جينز قصير بقصة مستقيمة. وتأتي بعض أفضل تصاميم هذه الأكمام، في الأكمام المجمعة عند الأكتاف ومنفوشة من بعدها وتُجمع مرة أخرة لتنتهي قبل المرفق مباشرة.

وبالطبع لن تجدي مكان أفضل شوارع عروض أسبوع الموضة للتعرف على أحدث الصيحات ومشاهدة كيف تتحول هذه الصيحات من منصات عروض الأزياء إلى الواقع. فبالنسبة إلى أن مدونات الموضة والأنيقات، أفضل طريقة لتنسيق باقي إطلالتك مع الأكمام المنفوشة هي من خلال اعتماد الاكسسوارات البسيطة جداً والمكياج الناعم.

ويمكنك أيضاً أخذ بعض الأفكار من أسبوع الموضة في كوبنهاغن، فكان عرض أزياء Cecilie Bahnsen لخريف وشتاء 2019 بمثابة صف مُخصص لتعليم كيفية ارتداء الأزياء المنفوشة. فكان عرض أزيائها مليئاً بالقصات الجميلة والأكمام المنحوتة والمبالغ فيها. وفضلت علامة Ganni أيضاً الأكمام الكبيرة لكلا الموسمين الحالي والقادم.

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واعتمدت علامتي Preen وAlessandra Rich على هذه الصيحة المُلقتة أيضاً، فكانت رسالتهما تتلخص في أن الأكمام المنفوشة مع الفساتين القصيرة تعني النجاح في تحقيق الإطلالة الانيقة والجذابة.

فالرسالة واضحة الآن وهي أن الأكمام الكبيرة والمبالغ فيها هي صيحة الأكثر رومانسية لهذا الموسم

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