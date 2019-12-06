9 نجمات ظهرن بنفس الفستان.. إحداهن قبل 30 عاما: من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

للأزياء العصرية قواعد صارمة للغاية، مثل تجنب ارتداء الزي نفسه مرتين، لكن بعض المشاهير انتهكوا هذه القاعدة، وأصبحوا لا يهتمون بقواعد الموضة ولا يخشون الظهور بالأزياء ذاتها مرتين أو حتى ثلاثة. نرصدهم لكم وفقا لما نقل موقع "برايت سايت" الأمريكي:

1. كيت بلانشيت

ارتدت ممثلة هوليود نفس الملابس مرتين في حفل السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا رائعا في حفل جولدن جلوب في يناير 2014، وبعد 4 سنوات، ظهرت بنفس الفستان في مهرجان "كان".

2. أنا وينتور

على الرغم من كونها مهتمة بالموضة، فإن محررة Vogue وواحدة من أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم الأزياء غالبا ما ترتدي ثيابها مرتين.

في عام 2012 خلال حفل استقبال رئيس الوزراء البريطاني، كانت ترتدي الزي الذي ظهرت به أيضًا منذ 3 سنوات في حدث Met Gala.

3. هيلينا بونهام كارتر

نظرًا لأن هذه الممثلة لها ذوق مختلف، فإن كل ظهور لها يعطي انطباعاً لا يُنسى، وفي عام 2012 في مهرجان لندن السينمائي، كانت ترتدي الفستان نفسه الذي كانت ترتديه قبل عام، مع تصفيفة شعر وإكسسوارات مختلفة.

4. فيكتوريا بيكهام

مغنية البوب البريطانية تبدو دائماً رائعة، لا ترى خطأ في ارتداء نفس الملابس مرتين وهي تعرف كيفية إعادة استخدامها بشكل جيد.

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5. ميشيل أوباما

كانت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة تبدو رائعة دائمًا، حتى عندما كانت ترتدي الفستان نفسه مرتين.

في سبتمبر 2010، ظهرت ميشيل في ثوب أسود مع نقوشات الزهور في حدث بنيويورك، وبعد عامين ارتدت الفستان نفسه خلال زيارة رسمية إلى أرلينغتون.

6. هيلين ميرين

يمكن لممثلة هوليود أن تفعل ما تشاء، ارتدت هيلين الفستان نفسه على بعد شهرين فقط. ربما قد أحببت حقًا فستان دولتشي آند غابانا.

7. كيت ميدلتون

لقد أثبتت دوقة كامبريدج للعالم وبريطانيا بالفعل أنها شخصية برجماتية. تحب الملابس التي ليست من ماركات باهظة الثمن، وتلبس الأشياء مرتين أو ثلاثة. حتى أنها ترتدي ثيابها عدة مرات، فقط تغير إكسسواراتها وتسريحة شعرها.

8. ميجان ماركل

تحاول دوقة ساسكس ميجان ماركل، مواكبة ارتداء الملابس نفسها عدة مرات، ظهرت مؤخرًا وهي ترتدي نفس الأزياء مرة أخرى.

9. ميريل ستريب

في عام 2009، ظهرت ميريل ستريب في حفل توزيع جوائز BAFTA مرتدية فستانًا ارتدته من قبل في حفل أوسكار في عام 1979. وعلى الرغم من المدة الطويلة لكن الفستان الذي يبلغ من العمر 30 عامًا بدا عليها بشكل أفضل من المرة الأولى التي ارتدتها فيها.