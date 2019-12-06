دراسة طبية: الأسبرين مفيد في التغلب على السرطان

أفادت دراسة جديدة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، أن جرعات صغيرة من الأسبرين تزيد من فرص التغلب على السرطان.

وقام الباحثون بفحص أكثر من 140 ألف مواطن أمريكي، تم جمعهم في المتوسط ​​على مدى أكثر من 12 عامًا، ووجدوا أن الذين يتناولون الأسبرين من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لديهم معدل وفيات أقل بعد إصابتهم بسرطان البروستاتا والقولون والرئتين والمبيض، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأكد الباحثون، أن هذا حدث فقط مع الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، أما الأشخاص الذين يقل وزنهم أو يزيد عن الطبيعي، لم يتم العثور على مثل هذا التأثير من الأسبرين.

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وأدرك المشاركون في الدراسة، أيضًا، أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم وفعالية الأسبرين كأداة محتملة للوقاية من السرطان.

في السنوات الأخيرة، يهتم العلماء بالأسبرين والعقاقير الأخرى التي تحتوي على حمض "الساليسيليك"، والتي، كما أظهرت التجارب، لها خصائص قوية مضادة للسرطان، وفقًا للمجربين الطبيين، فإن الأسبرين قادر على زيادة فعالية العلاج المناعي عدة مرات، فضلاً عن محاربة سرطان الدم وسرطان القولون والمستقيم وعددًا من الأورام الأخرى بشكل مستقل، وزيادة فرص البقاء على قيد الحياة بعد العلاج الكيميائي بنسبة 15-20%.

من ناحية أخرى، فإن العديد من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA"، لا توصي أو حتى تحظر تناول الأسبرين، لأنه يمكن أن يسبب النزيف والسكتات الدماغية والقرحة، لأنه يمتلك خاصية إذابة الجلطات الدموية في الأوعية الدموية في الدماغ والأمعاء.