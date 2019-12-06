من زوج عربي.. روسية تضع 4 توأم في حالة تحدث مرة في المليون

في حالة نادرة تحدث مرة كل مليون مرة، وضعت سيدة روسية 4 توائم دفعة واحدة في أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو.

والسيدة الروسية "أولغا شولز"، المتزوجة من العماني "بدر الهاشمي"، التقيا في الإمارات، حيث عملا معا ثم تزوجا، ليقررا بعد ذلك أن تلد الأم في موسكو، وكانت المفاجأة بولادة صبيين وبنتين دفعة واحدة.

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وولدت "أولجا" ولادة طبيعية، رغم من الظروف الصحية، إلا أن الأطباء أبقوا الأطفال في الحاضنات ليكتسبوا بعض الوزن، حيث كان وزن كل مولود يصل لكيلوجراما ونصف الجرام، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الأب بدر الهاشمي عن الولادة: "هذا حلم وأصبح حقيقة واقعة، كنت أنتظر هذه اللحظة، وقد كنت قلقا جدا على زوجتي وأطفالي، لكنني الآن بغاية السعادة".

كبير الأطباء في المشفى الذي شهد عملية الولادة، ألكسندر إيزيفكوف، قال: "بالنسبة لحالة الولادة هذه، فهي الأولى من نوعها في المشفى، والأطفال تحت إشراف طبي دائم، والأم قريبة منهم كما أن الأب بقربهم... أولغا لن تستطيع القيام بكل شيء وحدها".