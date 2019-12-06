تعرفي علي أصول وفن اتيكيت القيام و الجلوس لشخص معين

لا شك أن البعض تقابله مشكلة القيام أو الجلوس عند السلام , أو تقديم التحية لبعض الأشخاص , فمتى يقوم الشخص ؟؟ ومتى يظل جالسآ ؟؟ وما الأفضل فى جميع الحالات ؟؟؟ وهل هناك فارق بين الرجل والمرأة فى هذا الموضوع ؟؟؟ ....

يجب الوقوف للشخص القادم للسلام أو الجلوس إذا كان أكبر سنآ ومقامآ , وفى الحديث الشريف " قوموا إلى سيدكم " , فالأشخاص ذوى المكانة فى العمل أو فى المجتمع ينبغى تقديرهم التقدير اللائق بمكانتهم .

كذلك الأشخاص كبار السن بل ينبغى أن نعرض عليهم الجلوس أولآ قبل ان نجلس نحن , إذا كان هناك عميل ما قادم إليك فتحيتة مهمة , وقد يكون القيام مفيدآ فى بعض الحالات أو حسب نظام العمل .

ويتبع ذلك أيضآ نفس القاعدة السابقة فإذا كان العميل كبيرآ فى السن فيجب القيام له والسماح له بالجلوس أولآ .

إذا كانت المرأة هى صاحبة العمل وجاء عميل سواء كان رجلآ أو امرأة فلا يلزمها القيام بل يمكن أن تحييه وهى جالسة إلا إذا كان هذا العميل صاحب مكانه مرموقة ومعروفه فتحيته بالوقوف أولى أو كان شخصآ مسنا رجلآ كان أو امرأة .

إذا تقابلت صدفه مع شخص آخر تعرفه وكنت جالسآ فى النادى مثلآ أو فى غيره من الأماكن فينبغى القيام لذلك الشخص للتحية ولا يجوز أن تتحدث معه وأنت جالسآ حتى يجلس هو الآخر .

فإن لا يوجد سوى كرسى واحد وتعذر إحضار كرسى آخر فينبغى أن تقف وتتحدث معه وأنتما واقفان حتى تجلسا سويآ .

إذا حياك أحد الأشخاص وأنت جالسآ تحية سريعه , فلا داعى للقيام , ولكن يلزمك الأعتدال فى الجلسه , إن كنت متكئآ فتحييه وانت معتدل غير متكئ على شئ .

إذا كانت هناك حفله خاصة فينبغى على المضيف تحية جميع الضيوف واستقبالهم وهو واقف ولا يجلس حتى يجلسوا جميعآ , وحتى يتأكد من أن كل الضيوف قد أرتاحوا فى أماكنهم ولا يوجد أحد فيهم لايزال يبحث عن مكان مريح يجلس فيه .

Advertisements

فى الحفلات والمناسبات الخاصة إذا شعر المدعون بعدم كفاية الكراسى فعلى الصغار السن أن يقوموا للكبار , كذلك على المدعوين ألا يطيلوا الجلوس كثيرآ وعليهم الاستئذان للسماح للآخرين بالجلوس كما يحدث فى مناسبات العزاء على سبيل المثال .

لا يلزم المرأة القيام إن قابلت من تعرفه فى النادى حتى لا تحدث ربكه خصوصآ إذا كان هناك زحامآ شديدآ , أما فى الحالة العادية فيمكنها القيام للنساء , لكم لا يلزمها القيام لتحيه الرجال بل تكتفى بالإيماء أو الإشارة .

ينبغى أن يقوم الرجل لتحية المرأة بصفه عامه سواء كان ذلك فى المناسبات الاجتماعيه أو الاحتفالات أو غيرها , لكن لا يلزم المرأة للقيام للرجل بصفه عامة إلا فى بعض الحلات الخاصة .

فى معظم المصالح أو الوزارات فى الدول المحترمة يوجد بجوار كل مواظف كرسى أو أكثر وذلك لجلوس العميل عليه حتى ينتهى الموظف من عمله , وفى البنوك توجد كراسى عامة , وأقام مرتبة لترتيب ورود العملاء على الموظفين .

لذلك لا ينبغى وقوف أحد الموظفين لأحد العملاء بل تحيته التحية المناسبه وهو جالس وتقديم الخدمة المناسبة له بدون الحاجة للوقوف .



قد يهمك ايضاً:

تعرّفي على طرق اختيار الألوان لإضافة حالة من البهجة على منزلك

تعرفي على "إتيكيت" تناول الأكل في المطاعم