نُقدّم لكِ دليلك الأمثل لاختيار ستايل البدلة الخاص بك للحصول على إطلالة مثالية

إذا كنت من المحبات المخلصات لستايل البدلة ولكنك تشعرين بأنها تقيدك بعض الشيء لأنك تعتقدين بأنها مناسبة للعمل فقط، فننصحك بالتفكير مرة أخرى في هذا الأمر. فقد تحول ستايل البدلة تحولاً جذرياً من كونه ستايل مقتصر على إطلالة المكتب الرسمية إلى إطلالة مثالية لتحضري بها أمسياتك المميزة قي موسم الاحتفالات القادم. وبفضل علامتي Racil وSaint Laurent، أصبحت البدلة تجسد ستايلاً جديداً أكثر عملية وملائمة للعديد من المناسبات في خريف وشتاء 2020 ويرجع السبب أيضاً إلى قصاتها المميزة وأقمشتها الفاخرة.

أتينا لك في هذا المقال بأجمل وأحدث خمس صيحات لكي تضعينها في الحسبان عند تسوق بدلة للعمل والسهرات في الوقت نفسه أو بدلة مخصصة للحفلات فقط، بداية من درجات الألوان الذهبية والفضية وصولاً إلى الأقمشة المخملية والتطريزات الجذابة. ولكي تحصلي على بعض الإلهام في كيفية ارتدائها وتنسيقها يمكنك مشاهدة ما جمعناه لك من صور أنيقات الستريت ستايل لتتألقي على غرارهن.

بدلة باللون الأبيض

تُعطي البدلة بالأكمام القصيرة طابعاً عصرياً مميزاً. كما أننا عشقنا طريقة هذه الأنيقة عندما أضافت لمستها المختلفة بذلك الحزام المزين بالشراشيب فأعطت طابعاً مرحاً وفاقت التوقعات العادية لتنسيق البدلة الرسمية.



إطلالة كاملة من الجلد

ستكون البدلة الجلد باللون البرتقالي الداكن غاية في الأناقة والتميز إذا قمت بتنسيقها مع T-Shirt باللون الأبيض لإطلالة نهارية، وايضاً يمكنك تنسيقها مع حذاء بكعب عالي ومجوهرات ملفتة لتحويل الإطلالة إلى أخرى مسائية راقية.

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ألوان جريئة

أعطتنا مدونة الموضة ناتاليا فوديانوفا درساً في كيفية إتقان إطلالة البدلة بالألوان الجريئة الصارخة، عندما ارتدت بدلة باللون الفوشيا. وقامت بتنسيقها مع قميص محتشم وحقيبة كلاتش سوداء وقلادة على شكل سلسلة سميكة، فوجدنا كل هذه القطع تتماشى مع بعضها في سيمفونية وانسجام لا مثيل لهما.

الـSequin اللامع

أطلت مدونة الموضة غابريل كاونيسيل بوزلي بتلك البدلة الراقية بقماش Sequin أخضر لامع في أسبوع الموضة في باريس. وكان عامل الإبهار في إطلالتها هي طية السترة بلون مختلف والحذاء المسطح واللمسة الفرنسية الطابع الذي يُضفيها ذلك البيريه الأنيق. فكل هذا الاكسسوار هو تناسق مثالي وناجح نتج عنه إطلالة خلابة بكل المقاييس.

استوحي إطلالة البدلة من فترة السبعينات

بدلة من قماش الحرير أو الساتان ستكون الستايل المثالي لتجسيد أجواء السبعينات التي تميل إليها بقوة صيحات موضة هذا الموسم. ارتدي بدلة من لون واحد ونسقيها مع T-Shirt بسيطة وستحصلين على إطلالة عمل مناسبة، أو يمكنك استبدالها بقلادة بسيطة لإطلالة مسائية أكثر كما رأيناها على كارولينا كوركوفا.

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