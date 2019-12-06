للرجال فقط.. المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا يحميك من مرض السكر

أفادت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بشكل يومي، وبشكل خاص للرجال، يخفض من خطر الإصابة بالسكري.

فالحياة المستقرة، بحسب الدراسة، تعمل على زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسمنة، لكن الباحثين وجدوا أن القيام بأنشطة بسيطة مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة فقط، يرفع مستويات هرمون يقلل الشهية ويخفض مستويات السكر في الدم، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وكانت النتائج واضحة فقط لدى الرجال، التي يرجح الفريق، أنها بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين الرجال والنساء، أو حقيقة أن النساء عادة ما يملن إلى انخفاض مستويات النشاط.

وعلق مؤلفو الدراسة، من جامعة "كوبنهاجن" الدنماركية، على النتائج التي توصلوا إليها، والتي أشارت أنه حتى الفترات القصيرة نسبيًا من النشاط البدني اليومي منخفض الكثافة، يساعد في منع الأمراض الأيضية مثل السكري، على الأقل عند الرجال.

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ونظر الفريق الطبي في العلاقة بين النشاط البدني اليومي، وهرمون قد يقلل بشكل غير مباشر من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويعرف هذا الهرمون باسم "الببتيد -1" (GLP-1) الذي يشبه "الجلوكاغون"، بأنه يمنع الشهية ويحفز إنتاج الأنسولين، ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

ويعتقد الباحثون أن زيادة مستويات هذا الهرمون قد تقلل من خطر الإصابة بمرض التمثيل الغذائي.

وأظهرت النتائج أن 30 دقيقة من التمارين متوسطة القوة زادت من مستويات هرمون "الببتيد -1" عند الرجال، لكن النتائج لم تكن مماثلة لدى النساء، التي يقول الفريق إنها بسبب نشاطهن الذي لا يتجاوز 20 دقيقة فقط من التمارين يوميًا.