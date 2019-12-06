بعد توقف قلبها لأكثر من 6 ساعات.. أطباء يعيدون بريطانية للحياة مرة أخرى

بعد توقف قلب امرأة بريطانية عن الحياة لمدة ست ساعات ونصف الساعة، بعد تعرضها لبرد مفاجئ، تمكن أطباء إسبان من إعادتها للحياة مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن السيدة البريطانية "أودري ميش" وزوجها، تعرضا لحادث أثناء جولة جبلية في إسبانيا، نتيجة لتغير الجو، ما أدى لأن تفقد المرأة وعيها، ويتوقف قلبها عن النبض، ولم تظهر أي علامات للحياة، وحينما وصل رجال الإنقاذ كانت درجة حرارة جسمها 18 درجة مئوية.

وعلى الفور تم نقل المرأة إلى المستشفى، في محاولة لإنعاشها باستخدام نظام "الأكسجة الغشائية خارج الجسم" (ECMO) extracorporeal membrane oxygenation، الذي ساعد على إنعاش القلب وعودته إلى العمل.

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وما أثار اهتمام الأطباء، هو عدم ملاحظة أي مضاعفات عصبية لدى المرأة، باستثناء فقدان حساسية الأصابع، ما تطلب شراء ملابس جديدة من دون أزرار.

وبحسب الطبيب إدوارد أرجودو، فإن حالة دماغها لعبت دورا أساسيا في إنعاشها وإعادتها للحياة مرة أخرى، ويقول "إن برودة الدماغ السريعة المفاجئة، تسببت في انخفاض حاد لكمية الأكسجين التي يحتاجها، حتى قبل توقف قلبها عن النبض".

يذكر أن حالات إنعاش القلب بعد توقفه لفترة طويلة نادرة وفريدة، فيما تعتبر حالة السيدة "أودري ميش" هي المرة الأولى في إسبانيا،.