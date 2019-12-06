لجنة الطفل في النزهة تحبط زواج قاصر تبلغ 16 عاما

تمكنت لجنة حماية الطفل الفرعية بحي النزهة وفق توجيهات اللواء خالد عقل رئيس الحي النزهة من إحباط محاولة تزويج طفلة دون السن القانونية تبلغ من العمر 16عاما بدائرة حي النزهة، حيث تلقى عضوا لجنة الطفل الفرعية في حي النزهة مها العوضي ومنى محمود بلاغ برقم 7694 من خط نجدة الطفل 16000 من أحد الأهالي بمنطقة هليوبوليس التابعة لحي النزهة، بأنه سيجرى تزويج طفلة دون السن القانوني تاركا عنوان واسم الطفلة.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، لـ"الوطن"، إن لجنة حماية الطفل بالحي اتجهت فور وصولها البلاغ بالتعاون مع قسم شرطة النزهة بتحرير محضر ضد الأب يحمل رقم 20395 جنح، مشيدا بدور مأمور قسم شرطة النزهة المقدم محمد فاروق وجميع ضباط القسم والملازم أول ولاء حامد بحسن استقبال والتعاون مع لجنة حماية الطفل وسرعة إحضار الأب، وأخذ التعهدات وإيقاف زواج الطفلة القاصر، تفعيلا لدور المبادرة التي أطلقها حي النزهة من رفع مستوى الحق في الحياة الكريمة للطفل.