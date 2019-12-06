5 علاجات طبيعية لعلاج الشد العضلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تشنج العضلات أمر شائع للغاية ويمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي جزء من الجسم، وقد يحدث لعدة أسباب مثل الجلوس لفترة طويلة أو بسبب الجري أو التمرين، وحتى النساء الحوامل عرضة لهذه الحالة بسبب الزيادة المفاجئة في وزن الجسم.

ويمكن معالجة تشنج العضلات بعدة طرق مثل تناول المرخيات العضلية أو اتباع طرق طبيعية للعلاج. فيما يلي 5 علاجات طبيعية لتشنج العضلات أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا، بحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

1- الكمادات الحارة أو الباردة

يمكن أن يؤدي استخدام الكمادات الحارة أو الباردة للتخفيف من تشنج العضلات، وإذا كانت التشنج شديداً فمن المستحسن استخدام كمادات باردة لمدة 48 ساعة. بعد ذلك، يمكن استخدام الكمادات الساخنة على المنطقة المعنية لزيادة تدفق الدم وتسريع عملية الشفاء.

2- التدليك بالزيوت الأساسية

يقلل التدليك من تصلب العضلات، ولكن إذا تم ذلك بالزيوت الأساسية، فهو أكثر فعالية. زيت النعناع والليمون هما الزيتان الأساسيان الأكثر فاعلية لتخفيف تشنج العضلات. تشير الدراسات إلى أن هذه الزيوت تقلل الالتهاب، وتخفف من الألم.

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3- الكركمين

الكركمين هو مركب كيميائي طبيعي موجود في الكركم وله خصائص مضادة للالتهابات. تناول مكملات الكركمين بعد جلسة تمرين مكثفة يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات.

4- التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، التي تعتبر ذات خصائص مضادة للالتهابات. تشير الدراسات إلى أن شرب عصائر التوت البري قبل التمرين وبعده يمكن أن يقلل من الوقت المستغرق في استعادة الأنسجة التالفة.

5- عصير الكرز

يحتوي الكرز على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، وهو أمر مفيد لاسترخاء العضلات. ويمكن لشرب عصير الكرز أن يساعد في تخفيف الألم وإصلاح الأنسجة التالفة.