هل تؤثر التيتينا على أسنان طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية من أن استخدام السكاتة لمدة طويلة يمكن أن يتسبب في تشوه أسنان الأطفال الرضع كالإصابة بالإطباق المتصالب أو تراكب العضة أو العضة المفتوحة.
ولتجنب هذا الخطر تنصح المجلة المعنية بالأسرة والطفل بالتوقف عن استخدام السكاتة خلال العام الثاني من عمر الطفل على الأكثر.
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