شقيقة هنا الزاهد: بكيت وقلت لأختي ممكن ما تحضريش فرحك عادي

تحدثت نور الزاهد عن سبب بكائها في فرح شقيقتها الفنانة هنا الزاهد، وذلك خلال لقائها وشقيقاتها هنا وفرح مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وقالت نور إنها كانت تبكي بحرقة طوال حفل الزفاف لأنها لم تكن تتصور بأن أي من أخواتها ستتزوج وستترك البيت، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي صورة لها في حفل الزفاف وهي تضحك وكل صورها كانت تبكي فيها "كان غصب عني".

وتابعت: "دخلت قبل كتب الكتاب بيومين وكنت بقولها بصي يا هنا انتي ممكن على فكرة ممكن تلغي الفرح في يوم الفرح".

أما فرح الزاهد فحكت عن بكاء شقيقتها نور المستمر: "نور كانت بتعيط أسبوع قبل كتب الكتاب وأسبوع قبل الفرح وفي الفرح وفي كتب الكتاب"، لافتة إلى أنها كانت تحرض شقيقتها على عدم حضور الفرح وعدم التوقيع على عقد القران.

وتابعت: "نور كانت بتقول لهنا أثناء كتب الكتاب لا يا هنا وهنا تسيب القلم وتقول بجد يا نور وأحمد يتوتر ومامة أحمد تتوتر".