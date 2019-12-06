إليكي أجمل إطلالات النجمات خلال عرض أزياء شنيل في باريس

في ظل مواكبتنا عرض أزياء Chanel Metiers d'art لموسم 2019-2020 في باريس، لفتنا اطلالات العديد من النجمات العالميات اللواتي حضرن هذا العرض بشكل بارز وساحر مع إطلالات راقية وتصاميم تستحق التوقف عندها.

تابعي معنا أناقة النجمات الاخيرة اللواتي اخترن أجمل صيحات الموضة مباشرة من عرض أزياء Chanel Metiers d'art لموسم 2019-2020.

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أناقة الفستان الاسود

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سحرت النجمة Penelope Cruz الانظار خلال حضورها عرض Chanel بفستان واسع لا يتخطى حدود الركبة باللون الاسود اللماع والقماش الحريري الذي ينسدل مع طبقات الكشكش المترابطة خلف الاقمشة الفضية. كما زيّنت خصرها بالحزام الفضي المضلّع وأكملت أناقتها بصندل اسود ساحر. ولفتتنا التصاميم الجريئة باللون الاسود التي اختارتها Kristen Stewart مع موضة الشورت القصير والقميص الواسعة مع حبيبات اللؤلؤ على الإطراف.

كما سحرنا عرض أزياء Chanel Metiers d'artلموسم 2019-2020، اطلالة Lily-Rose Depp بفستان واسع مع قصة الاكتاف المكشوفة وتفاصيل التول المفرغة، الى جانب القماش الابيض الواسع من حدود الخصر. كما أتت أناقة Margaret Qualley مميزة مع الفستان الشبابي الطويل بقماش التويد ومربعات الكارو البارزة بلوني الابيض والاسود مع الجيوب النافرة من الامام.

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