"ماتعليش صوتك عليا".. هنا الزاهد تحكي عن تفاصيل مشادة مع أحمد فهمي

علقت الفنانة هنا الزاهد، على المشادة التي وقعت بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي قبل زواجهما أثناء تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات".

وقالت الزاهد خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "كانت الباروكة اللي لبساها مش مظبوطة وكنت خايفه تبان في التصوير، فندهت بصوت عالي على الكوافير عشان يظبطها، وفجأة زعقلي وقالي متعليش صوتك في الاستديو، وقالي إيه اللي بتعمليه دا ومتعليش صوتك، قلتله أنت مالك، واتخانقنا جوا الاستديو قدام الناس، وقال الاستديو هنا ليه احترامه وأنا أقوله أنا محترمة".

وأضافت: "وكان مقموص وزعلان مني بجد، ومكنش بيبصلي في المشاهد وفي الآخر اعتذر لي وقالي متزعليش، وقلتله محبش حد يتعصب عليا".

وتابعت ضاحكة: "نسينا نفسنا وافتكرت بعد كدا إننا في استديو وفيه ناس ومخرج"، وعن المسلسل أوضحت أنه نجح نجاحا كبيرا وكانت ردود الأفعال عليه جيدة سواء من النقاد أو المشاهدين وخصوصا الأطفال، مشيرة إلى أن صعوبة المشاهد تكمن في تعدد الشخصيات.