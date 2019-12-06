يعتبر كيك التمر والموز، من المفضلات لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بالطرق المختلفة. وإليك طريقة عمل كيك التمر والموز، على طريقة الشيف "سالي فؤاد". مقادير كيك التمر والموز 200 جرام سكر 2 بيض 500 جرام دقيق رشة ملح 10 جرامات بيكنج بودر Advertisements موز 250 جرام تمر سكر بودرة طريقة تحضير كيك التمر والموز - يسخن الفرن على درجة حرارة 180 - تخلط الزبدة مع السكر، ثم يضاف البيض، الدقيق، الملح والبيكنج باودر - يوضع ½ مقدار الكيك في الصينية، ثم توضع الحشوة ثم يوضع مقدار الكيك المتبقي. - تزين بالسكر البودرة، وتقدم. - تخلط جميع المكونات معا.

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