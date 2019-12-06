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طريقة عمل كيك التمر والموز

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يعتبر كيك  التمر والموز، من المفضلات لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بالطرق المختلفة.

وإليك طريقة عمل كيك التمر والموز، على طريقة الشيف "سالي فؤاد".

مقادير كيك التمر والموز

200 جرام سكر  

2 بيض  

500 جرام دقيق  

رشة ملح  

10 جرامات بيكنج بودر 

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 موز  

250 جرام تمر 

سكر بودرة  

طريقة تحضير كيك التمر والموز

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180

- تخلط الزبدة مع السكر، ثم يضاف البيض، الدقيق، الملح والبيكنج باودر

- يوضع ½ مقدار الكيك في الصينية، ثم توضع الحشوة ثم يوضع مقدار الكيك المتبقي.

- تزين بالسكر البودرة، وتقدم.

- تخلط جميع المكونات معا.

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