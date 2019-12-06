يفضل البعض طهي الكفتة بمختلف طرق إعدادها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كفتة مقلية، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا"، على سي بي سي سفرة. المكونات 1 كيلو لحم مفروم. بصلة مبشورة. بقدونس. دقيق. نصف كوب ماء أو لبن. نصف رغيف عيش فينو. بيض. بقسماط. ملح. فلفل أسود. بهارات. زيت للقلي. Advertisements طريقة التحضير يغمر العيش باللبن أو الماء. يخلط اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقدونس المفروم وملح وفلفل وبهارات. يصفى العيش من اللبن ويضاف إلى خليط اللحم. يخفق البيض مع ملح وفلفل. يشكل اللحم كويرات ويغطى بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط. تقلى في زيت غزير ساخن. تقدم مع البطاطس المقلية.

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