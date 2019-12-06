القرنبيط من الأكلات الشتوية، والتي لها فوائد غذائية كبيرة، ويمكن تحضيرها بطريقة لذيذة مع الجبن، مقلية، ما يعطيها مذاقا أفضل ويضيف مزيدا من الدفء. المقادير ثمرة قرنبيط صغيرة. بيضة. كوب جبن موزاريلا مبشورة. 2 فص ثوم مفروم. ملعقة زيت زيتون. ملح وفلفل أسود. (حسب الرغبة) طريقة التحضير يقطع القرنبيط زهرات، ويوضع في المايكروييف لمدة 10 دقائق. توضع الزهرات في العجان الكهربائي ويخلط حتى يصبح مفتتا. Advertisements يدخل الخليط إلى المايكروييف مرة أخرى لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماماً. يشوح الثوم في زيت الزيتون حتى يصفر لونه. يخرج القرنبيط من المايكروييف ويعصر حتى تتخلصي من الماء تماماً. يجب أن يكون الخليط جافاً. يخلط القرنبيط الجاف مع البيضة، والثوم المقلي، والملح، والفلفل والجبن الموزاريلا. يشكل الخليط على هيئة أصابع. يرص القرنبيط في صينية وعلى ورق الزبدة. يرش القرنبيط بالجبن ثم يدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج. توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون ثم قدميها ساخنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل قرنبيط بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.