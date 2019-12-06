نصائح حول طريقة إعداد لوك مظبوط لخروجاتك العملية والأماكن غير الرسمية

سواء كنتى بتضطرى تنزلي لشغلك كل يوم بطقم غير التاني و على طول عندك إجتماعات بتتطلب تلبسي بشكل معين أو يعنى بتحتاج dress code معين، أو لو كنتى بتحتاجي قطع عملية كتير في دولابك لمشاوير كل يوم الصبح ومش عارفه امتى المفروض تلبسي فورمال وامتى تلبسي semi formal أوإيه الفرق بينهم، بسيطة، بنات حوا في المقال ده هيقولولك على نصايح وأفكار إزاي تعملي لوك مظبوط لمشاويرك وخروجاتك العملية

نصايح وأفكار إزاي تعملي لوك مظبوط لمشاويرك وخروجاتك العملية

1- كاجوال :

المناسبات أو الخروجات والأماكن غيرالرسمية زي لو رايحه تتغدي في مكان مفتوح أو خارجة مع صحباتك بالنهار والجو حلو هنا لازم تفكرى أول حاجة في راحتك، يعنى مهم جدا في الخروجات اللي بتبقى نازلة فيها عشان تتبسطى ان ملابسك تبقى مريحة قبل أي حاجة تاينة خصوصا الشوز اللي هتلبسيه، وهنا بييجى دور الملابس الكاجوال، اكيد نوع اللبس بيعتمد على المكان الى انتى رايحاه بس دايما اعتمدى فى الستايلات الكاجوال على القطع الـ Basic زى التيشيرتات والبنطلون الجينز والسنيكرز ، بس لو متحدد نوع لبس معين في المكان اللى انتى رايحاه لازم تلتزمي بيه.، ودايما طبيعة وألوان اللبس هتعتمد على انتى هتعملي ايه فى الخروجة، يعنى لو مثلا خارجة في جنينة و هتقعدى على النجيلة يبقى ماينفعش تلبسي بنلون فاتح او بنطلون ابيض، وهكذا.

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2- بيزنس كاجوال:

البيزنس كاجوال بيعتبر ستايل لبس او dress code بتعتمد عليه معظم الشركات في مظهر الموظفين بتوعها خصوصا لو كان عدد كبير من الموظفين دول شباب، وده لان ستايل البيزنس كاجوال شيك جدا وبيجمع بين الكاجوال مع لمسة خفيفة من الفورمال فبيبقى مريح وعملى وفى نفس الوقت شكله إليجانت وشيك، بس مهم تعرفي انه مناسب أكتر للشغل اللى مابيحتاجش حركة كتير زي انك تكوى بتقعدى على مكتبك فترة طويلة او بتقضى يومك في اجتماعات مثلا. ممكن تلبسي للستايل ده فستان أسود قصير مثلا، جينز وتيشيرت معاهم بلايزر أو بنطلون قماش slim مع قميص و جاكيت جينز قصير.

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3- بيزنس فورمال :

ستايل البيزنس فورمال بيعتمد أكتر على الجيبة و لفستان الـ slim ،بيديكى لوك الست المحترفة في شغلها خصوصا لو كنتى بتشتغلى في الميديا، المحاماة أو البنوك، ممكن كمان تجربي تلبسي البدلة الفورمال أو لو مفيش بدله كاملة ممكن تستبدليها ببنطلون وجيبة مع بلايزر من نفس اللون مع قميص بلون basic زى الأبيض أو الأسود، مناسبة جدا لاجتماعاتك مع العملاء المهمين او لو عندك عشاء عمل ، القاعدة الأساسية في الستايل ده هى انك تغطى الدراعين و الفستان يبقى طوله على الاقل لبعد الركبة ، اما لو حابة تلبسي جيبة او فستان فوق الركبة يبقى لازم يكون من خامة عالية الجودة.

4- سيمي فورمال :

الستايل ده مناسب لخروجات العشاء و الحفلات أو الأفراح، الستايل السيمي فورمال بيدي للوك بتاعك لمسة من الأناقة والشياكة بس لازم تطبقى قاعدة مهمة وهى ان تكون القطع اللي بتختاريها بسيطة على قد ما تقدرى من غير تفاصيل او نقشات لو قدرتي، وكمان بأقل قطع ممكنة من الإكسسوارات.

5- فورمال :

الستايلات الفورمال عادة بتتعمل من الخامات التقيلة عالية الجودة علشان كده ممكن تشوفيها أكتر فى الشتاء، مناسبة للانترفيو و الاجتماعات مع أصحاب المناصب الكبيرة زي رئيس مجلس الإدارة مثلا أو لو عندك اجتماع شغل مهم، ممكن تلبسي بدلة كاملة او تايير قطعتين يفضل بلون غامق مع شوز كعب وشنطة فورمال بايد قصيرة او بورتوفيه ، لكن مش شنطة بايد سلسلة وابعدى تماما عن الشنطة الكروس او شنطة الضهر.

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