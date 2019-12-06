كيف تتخلص من تعب وإرهاق الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور يورجن تسوللي إن التعب يعد ظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب قِصر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة.

وأوضح أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورج الألمانية أن تعب الشتاء يهاجم بصفة خاصة كبار السن وموظفي العمل المكتبي والأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب.

ولمحاربة تعب الشتاء ينصح تسوللي بالتعرض لضوء النهار لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا؛ حيث يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي يتسبب في الشعور بالتعب.