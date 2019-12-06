خريطة جديدة بأشهر أسماء العائلات المستخدمة عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
كشفت شركة "نيت كريدت" للإقراض البريطانية عن خريطة أسماء جديدة عن أكثر أسماء العائلات شيوعا في العالم، أوضحت فيها خمسة أصول لأسماء العائلات.
وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، التي نشرت نتائج الدراسة، أن هذه الأصول تشمل منصبا أو وصفا شخصيا أو اسم مكان أو اسم أحد الأسلاف أو رابطة مع فاعل خير.
وأوضحت خريطة الأسماء أن اسم سميث هو الأكثر شيوعا في انجلترا، بينما كشفت عن أنه في أوروبا بشكل عام هناك ميل لظهور اسم العائلة انطلاقا من مهنة أو من اسم الأب، وبشكل عام في العالم تتصدر الصين والهند القائمة بوجود أكثر أسماء العائلات شيوعًا.
وبالنسبة لدول أمريكا الجنوبية فإن اسم جونزاليس هو الأكثر شيوعا ليكون اسم العائلة. أما في أفريقيا فإن اسم العائلة نكوسى هو الأكثر شيوعا فى جنوب أفريقيا، بينما يعد كامارا هو الأكثر شيوعا في عدة دول مثل سيراليون.
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