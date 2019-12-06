شاركت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتاها فرح ونور في لعبة المعلومات عن "هنا الزاهد" وذلك خلال لقائهن مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC". وكشفت شقيقتا هنا الزاهد عن بعض أسرار شقيقتهما بشكل كوميدي كما يلي: 1-غير منظمة في بيتها. 2-بتمشي كلامها على أحمد فهمي وهو غلبان قوي بجد وطيب جدا. 3-مترددة دايمًا في قرارتها. 4-بتغير من معجبات أحمد فهمي ومبتحبش استايل واحدة تيجي تحضنه. 5- مبتفتش في موبايل أحمد فهمي، كانت بتعمل كده بس دلوقتي غير الباسورد ومبتعرفش تخش. Advertisements 6-رد فعلها عنيف لما حد يعاكسها بقلة أدب. 7-بتعمل اديت وفلاتر لصورها على انستجرام. 8-بتتصل بأخواتها دايما تقولهم أنا لوحدي في البيت كل يوم. 9-علاقة جوزها بوالدتها ناقر ونقير رغم أنها بتحبه جدا وهو بيحبها.

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كانت هذه تفاصيل خبر "بتغير على جوزها".. شقيقتا هنا الزاهد تكشفان 9 معلومات عن حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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