فيديو.. في يوم ميلادها.. أجمل رقصات شريهان

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تحتفل اليوم شريهان بعيد ميلادها الـ55، فهي من مواليد 6 ديسمبر عام 1964، وشريهان هي روح الاستعراض، فراشة المسرح، والحضور الطاغي، لها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، ولكن أكثر ما تميزت فيه هو "الاستعراض"، استطاعت بكل المقومات التي تملكها أن تكون واحدة من أبرز الاستعراضيات على مستوى العالم، فلها صفحات تعريف خاصة بها على المواقع الأجنبية، كما تحتفي بها المجلات العالمية.

ورغم ما مرت به من ظروف حالكة وخسرت أكثر المقربين إليها، والدتها تارة وأخوها تارة أخرى حتى لقبت بـ"نجمة الأحزان"، إلا أن ضحكتها وابتسامتها ما زالت ملهمة، مبهجة، تبعث السعادة لكل من يراها، وهو أكثر ما تميزت به شريهان، لذا يستعرض التقرير التالي أفضل رقصات شريهان وأشهرها.

استعراض شارع محمد علي

تعتبر مسرحية "شارع محمد علي"، واحدة من أبرز الأعمال التي شاركت فيها شريهان، وكان استعراضاتها كذلك ظاهرة وبشدة، حتى أن الجمهور كان ينتظرها، وقد عرضت المسرحية في الفترة من 1991 إلى 1995، وكانت من إنتاج فرقة الفنانين المتحدين، من بطولة فريد شوقي، شيريهان، هشام سليم، وحيد سيف، المنتصر بالله، أما الرقصات من أشعار بهاء جاهين.

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استعراض ليلتك فل من مسرحية علشان خاطر عيونك

رقص واستعراض دون خدش حياء أو إباحية، تكنيك منح شريهان لقب "حسناء هوليود الشرق"، هكذا اتسمت رقصات شريهان خلال معظم أعمالها الاستعراضية، وواحدا من أبرزها هو استعراض "ليلتك فل يا رزة يا فلالي"، وكانت ترتدي خلاله الفستان الأسود المميز بلمعانه وتداخل معه بعض الألوان الأخرى.

استعراض فوازير الأمثال

من أبرز أعمال شريهان هي استعراضات الفوازير، والتي كانت تعرض خلال شهر رمضان المعظم خلال الثمانينات وأوائل التسعينيات، فهي ما صنعت منها نجمة حقيقية، فيما يخص الاستعراض، وأبرزها هو فوازير الأمثال التي قدمتها عام 1986، وفيما يلي تتر البداية.

استعراض أفط وأنط من فيلم كريستال

من المسرحيات والفوازير خرجت شريهان باستعراضاتها إلى الأفلام والتمثيل والسينما، وببراعة شديدة مرتدية فستانا استعراضيا من اللون الأحمر، معبرة عن الفتيات الفقيرات في الشارع، قدمت شريهان استعراض "أفط وأنط"، خلال فيلم "كريستال".

استعراض فوازير حول العالم

استطاعت الفنانة شريهان في هذا الاستعراض، بملابسها ورقصها أن تجسد ثقافات العالم، وحتى بمجرد رؤيتها دون كلمات للاستعراض تعرف الدولة التي تجسدها، فقد كان الاستعراض حينها قائما على شريهان بحد ذاتها، وعرض خلال شهر رمضان عام 1987.

تتر فوازير حاجات ومحتاجات

بين الملابس الاستعراضية اللامعة، والحجاب والملابس الدينية، تنوعت استعراضات شريهان في تتر بداية فوازير "حاجات ومحتاجات"، والتي كانت تعرض خلال شهر رمضان المعظم.