هنا الزاهد تكشف تعليقها لأحمد فهمي بعد إصابتها بـ"المرارة"

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها كانت محظوظة بالتواجد في دولة جيدة من الناحية الطبية مثل سنغافورة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، أنها بمجرد أن أخبرها الأطباء بوجود حصوات على المرارة فنظرت لزوجها الفنان أحمد فهمي، قائلة: "أنت فقعتلي مرارتي".

وتابعت: "الدكتور قاله مينفعش نشيلها دلوقتي عشان عندها إلتهاب في البطن، وأما الالتهاب يروح تقدروا تعملوا العملية، وقال لازم تقطعوا إجازتكم وحجزني في المستشفى 5 أيام ومنعني عن الأكل والشرب".

واستطردت: "أما فوقت ولقيت أحمد منزل صورتي وأنا في المستشفى اتخانقت معاه وقلتله مكنش ينفع، قالي عشان الناس تعرف إننا مش مبسوطين ومتبهدلين، وطلبت منه يمسحها".