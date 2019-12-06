قالت الفنانة هنا الزاهد، إن وزنها حاليا 49 كيلو جرام فقط، بعدما كانت 52 كيلو في زفافها.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "كنت عايزة أخس عشان يظهر وسطي صغير في فستان الفرح، بس تخنت دلوقتي عن أيام الفرح".
لترد عليها منى الشاذلي: "خدي بالك من صحتك، أنت خسيتي بشكل كبير جدا، وبعدين فستان الفرح هو اللي كان متخنك في الفرح".
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد: وزني 46 كيلو جرام.. ومنى الشاذلي: خدي بالك من صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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