هنا الزاهد: ضربت شاب صورني 100 صورة في فرحي.. "قالي بحبك"

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن الشهرين الماضيين حدث فيهما أحداث كثيرة لها، رغم أن حياتها كانت هادئة جدًا قبل الدخول في مجال التمثيل، مضيفة: "كنت أخري أتفرج على التليفزيون وأعمل شوبنج، بس حصلي خلال الشهرين اللي فاتو أحداث صعبة أوي، المفروض كانت تتوزع على سنيني كلها مش شهرين بس".

وأضافت "الزاهد"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، في أول حوار تليفزيوني لها عقب الزواج: "أنا في الفرح كنت فرحانة أوي، أحمد فهمي مكنش استايله أصلا أنه يعمل فرح بالشكل ده، بس دايما يقولي إنتي الزُئردة الصغيرة اللي جات بوظتلي حياتي".

وأشارت إلى أنها اعتدت على أحد الأشخاص في حفل زفافها بالضرب، حيث قالت "صورني 100 صورة، ناقص كمان يصور مناخيري، دفعته قولتله أبعد عني، وسألت أحمد جوزي انت تعرفه قالي لا، ولما سألناه أنت مين؟ على صوته، وقال أنا بحبها أنا بحبها".