"أنا لو منك ألغي الفرح عادي".. رسالة من شقيقة هنا الزاهد قبل زفافها

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها كانت سعيدة للغاية أثناء حفل زفافها، وظلت تتراقص على الأغاني كافة، مضيفة: "مسبتش أغنية مرقصتش عليها، لدرجة إني حسيت إن بطني اتنفخت من كتر الرجرجة من الرقص".
وأوضحت أنها في الوقت ذاته كانت سعيدة للغاية بالأغنية التي فاجأها بها الفنان أكرم حسني يوم زفافها، حيث كتب أغنية وغناها يوم الفرح بأسماء العروسين.
وتابعت "الزاهد"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، في أول ظهور إعلامي لها بعد الزواج: "حماتي بقولها يا طنط ليلى على طول، عمري ما حسيت معاها بالحماة، دي ماما جنبها هي اللي حماة".
وتابعت: "ماما يوم الفرح كانت زعلانة جامد وقالت قلبي هيقف، إحنا عيلة بصراحة بنعشق العياط، حتى تلاقي عيلتي في الفرح باين عليهم العياط والنواح، اختي نور قبل الفرح بيوم من كتر بكاءها وتعلقها بيا خبطت عليا ودخلت الأوضة ولاقيتها بتقولي ما تفكري يا هنا تاني في موضوع الجواز دة، أنا لو منك ألغي الفرح عادي".
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