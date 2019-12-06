هنا الزاهد: "مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت أحمد فهمي"

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها لم تشاهد يوما جيدا منذ زفافها على الفنان أحمد فهمي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "أنا وأحمد مش مصدقين اللي بيحصل، كدا كتير، وأما كنت أسأله إحنا هنقضي شهر العسل فين مكنش بيقول حاجة غير إنها مفاجأة"، لتضيف ضاحكة: "فعلا اللي حصلي بعد كدا كله كان مفاجأة".

وتابعت: "أنا ممرتش في حياتي باللي مريت بيه دا، تعب وإرهاق، ومرينا بظروف غريبة، وأهلي كانوا قلقانين عليا جدا بعد ما عرفوا إني تعبت".

واستطردت: "كانوا بيتصلوا كل شوية لدرجة إن والدتي كانت عايزة تجيلنا على سنغافورة".