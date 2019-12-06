هنا الزاهد عن مرضها: ضهري وبطني كانوا بيتقطعوا

حكت الفنانة هنا الزاهد، عن بداية مرضها في شهر عسلها ودخولها المستشفى بسنغافورة.

وقالت الزاهد: "أول مركبت الطيارة بدأ التعب، وأول مقعدت على الكرسي ضهري بدأ يوجعني مع إني عمري مشتكيت من ضهري".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "أول ما الطيارة طلعت صرخت، والمضيفات بدأوا يسألوا الركاب لو فيه دكاترة ولا لأ، وضهري كان بيتقطع، وبعدين بطني بدأت تتقطع، وبدأت أسخن ووشي يحمر".

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وتابعت: "مكنش فيه دكتور لسوء الحظ، والمضيفة خصصتلي "تواليت" وقعدت فيه 4 ساعات ونصف".

وأشارت إلى أنها طلبت من زوجها الفنان أحمد فهمي النزول من الطائرة بأي دولة، "اتعصب عليا وقعد يزعق، وهو كان مفكر إن جالي تسمم، وبعد موصلنا سنغافورة بدأت أبقى كويسة عشان أخدت مسكنات ومكنتش عايزة أضايقه وأغلس عليه".

وتابعت: "أول ما وصلت الفندق وقعت على الأرض وقعدت أصرخ من الوجع ووقعت في الأرض وأتلوى من وجع بطني، وبدأ هو يكلم الناس اللي في الفندق وجابولي كرسي متحرك، وجرى بيا في الشوارع مع إنه ميعرفش البلد ويسأل على المستشفيات وركبني تاكسي، وكان صعبان عليا جدا خصوصا إنه عشوائي".