"كل متر هتوفره هتكسب هدية".. طالبة تبتكر تطبيق لترشيد استهلاك المياه

شعرت بضرورة أن يكون لها دور في المجتمع، حيث تواجه مصر عجز في المياه يبلغ حوالى 7 مليارات متر مكعب سنويا، لذلك فكرت في كيفية تشجيع المواطن على التوفير في المياه.

حرصت سماح عبدالله، 20 عامًا، تدرس بكلية هندسة قسم حاسبات، الفرقة الثانية، على التوفير في المياه من خلال فكرة تطبيق عبر الهاتف المحمول "WMS"، تتمثل فكرته الأساسية على مساعدة الآخرين للتوفير في استهلاك المياه.

"وفر في الاستهلاك هتكسب نقط تقدر تشترى بيها عروض"، فكرة تطبيق تسعى "سماح"، تحويلها إلى حقيقة تساعد في ترشيد استهلاك المياه، وفق حديثها لـ "هُن".

جاءت بداية الفكرة بعد فوزها في مسابقة لعلاج مشاكل المياه وحصلت على المركز الثاني، ومن ضمن الدول المشاركة فيه مصر، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، لتحصل على الدعم من شركة "بوتنشال"، في دبي.

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تتلخص فكرة التطبيق على توفير استهلاك المياه بإدخال المستخدم بيانات فاتورة المياه عبر التطبيق لمعرفة استهلاكه بنظام شهري، ومع كل متر يوفره المواطن يحصل على نقاط لشراء عروض.

تتمنى "سماح"، تفعيل "الأبليكشن": "نفسي أعمل حملة التمويل علشان أقدر أحقق حلمي والتطبيق هيغير مفهوم المجتمع لاستخدام المياه".

رغم دراستها إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام هدفها وتحقيق حلمها، "بحاول دايما أخلق وقت للحاجة اللي أنا بحبها".