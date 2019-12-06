هنا الزاهد: حبيت أحمد فهمي أكتر بعد مرضي

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها أحبت زوجها الفنان أحمد فهمي أكثر بعد مرضها بشهر العسل.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "حسيت إنه راجل، وكان خايف عليا قوي، وفي الغالب مش بيعرف يعمل حاجة لوحده، إلا إنه وقت تعبي كان خايف عليا وكان بيعمل كل حاجة، وبيحضر الشنط".

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وتابعت: "هو في العادي مبهدل ومش بيعرف يعمل حاجة، لكن كان بيحضر كل حاجة ويسأل يجيب إيه ومهتم بكل شيء وكان ملهوف جدا عليا".

واستطردت: "كان بيصعب عليا، وخصوصا وقت النوم، لأنه كان بينام على كنبة صغيرة ورجله طالعة منها"، مشيرة إلى أن أسرتها كانت في غاية القلق.