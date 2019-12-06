الامارات | 6 نصائح لصحة أسنان الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لصحة أسنان الرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقول أخصائية علاج أمراض اللثة وزراعة الأسنان في مراكز نيقولا وآسب، الدكتورة غدير عطعوط، إن الأبحاث العلمية أظهرت أن معدل التهاب اللثة لدى الرجال يصل إلى نسبة 60% مقارنة بالنساء اللاتي تصل نسبة إصابتهن 40%، ما يعني «ضرورة التركيز على العناية بصحة الفم، وتجنب الالتهاب كنتيجة لذلك».

وتشير عطعوط الى أن الأسنان يمكن أن تعاني الكثير من التحديات التي يجب على الرجال فهمهما «ومن أهمها التكلس، أو ما يعرف باسم (البلاك)، وهي طبقة رقيقة تلتصق بسطح السن، وتُعتبر السبب الأساس لالتهابات اللثّة وتسوّس الأسنان لدى الرجال»، مقدمة مجموعة من النصائح المهمة التي يجب على الرجل مراعاتها لتجنب ذلك.