الامارات | حفلات «اليوم الوطني».. الآلاف يتوافدون لرؤية النجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات «اليوم الوطني».. الآلاف يتوافدون لرؤية النجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الحفلات الغنائية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ممن حرصوا على مشاهدة نجومهم المفضلين في «لا مير» و«القرية العالمية».

وسجّلت الحفلات الغنائية التي أقيمت في «لا مير» حضوراً لافتاً، حيث استقطبت الحفلات التي أقيمت بها، وهي حفلة الفنان عيضة المنهالي بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، وكذلك حفلة الفنانة بلقيس، والفنان عيسى المرزوق في الأول من ديسمبر الجاري، إلى جانب حفلة الفنان حسين الجسمي بتاريخ الثاني من ديسمبر، أكثر من 104 آلاف شخص.

وشهدت حفلة الفنان حمد العامري، التي أقيمت في الثاني من ديسمبر في القرية العالمية، إقبالاً كبيراً، وسيكون الجمهور أيضاً على موعد مع الفنان حمد الشحي اليوم الجمعة في وجهة «السيف» بدبي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن الحفلات الغنائية تقام في «لا مير» و«السيف» بالتعاون مع مِراس، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وإضافة إلى الأمسيات والحفلات الغنائية، قدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للجمهور العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.