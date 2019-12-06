الامارات | «أرجنتينا جريل».. شواء وحفلات التانغو في«لا مير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أرجنتينا جريل».. شواء وحفلات التانغو في«لا مير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «أرجنتينا جريل»، المطعم الأرجنتيني العصري الواقع في «ذا بوينت، نخلة جميرا» عن افتتاح فرعٍ ثانٍ له في «لا مير»، الوجهة الشاطئية النابضة بالحياة. ويتألق المطعم الجديد بطابعٍ فريدٍ ينضح بالروح الأرجنتينية العريقة المتمثلة باستخدام طرق الطهو التقليدية «أسادو»، فضلاً عن الأعمال الفنية المفعمة بالحياة وإيقاعات أميركا اللاتينية التي تضفي أجواء البهجة على المكان. بينما تزهو تصاميم المطعم الرائعة وعناصر الديكور بتفاصيل مستوحاة من الفن التكعيبي والسوبرماتي، وتبرز الديكورات الداخلية كعمل فني يدعو لتأمل جمالها.

ويضم المطبخ ثلاثة مواقد شواء على الطريقة الأرجنتينية وفرن «جوسبر» وأكبر غرفة لحفظ اللحوم في دبي، ما يضمن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام أصيلة وفريدة، حيث يتم طهو جميع أنواع الحوم وفقاً لطريقة «أسادو» الخاصة بإعداد الطعام على الفحم بأسلوب يجسّد فلسفة تناول الطعام في الأرجنتين.

وعلاوةً على الأطباق الشهية يتميز المطعم بأجوائه الرائعة، حيث يقدم عروضاً ضوئية فريدة تنتقل بالضيوف من الأجواء الهادئة والمريحة إلى أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط خلال فترة المساء.