الامارات | «ترامبو إكستريم».. 4000 متر لترفيه الأطفال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «ترامبو إكستريم»، أحد أضخم متنزهات الترفيه العائلي في الإمارات عن افتتاح أبوابه، متيحاً لضيوفه مجموعة من تجارب اللعب المميزة، حيث يوفر المتنزه الترفيهي الحيوي مساحة تقارب 4000 متر مربع للأطفال والعائلات للقفز واللعب والاستمتاع بتجربة أكبر مغارة داخلية في العالم.
وبمناسبة الافتتاح، يدعو «ترامبو إكستريم» الأطفال الذين تصادف أعياد ميلادهم في شهر ديسمبر إلى القفز واللعب مجاناً طوال شهر الافتتاح، ليس على الأهل سوى إظهار بطاقة هوية طفلهم ليحصلوا على تصريح خاص يسهل لهم الوصول إلى مرافق اللعب.
سيتسنى للضيوف الاستمتاع بمجموعة من 16 نشاطاً مختلفاً من أنشطة القفز المثالية للعائلات والأطفال من عمر 3 - 13 عاماً، كاللعب في ملعب «إكستريم دودج بول»، والقفز على الوسادة الهوائية،
يشتمل اللعب في منطقة الأطفال ذات الطابع العالمي على 12 نشاطاً فريداً، عبر ثلاثة مستويات من المتعة المتعددة لكل فئة عمرية، وتتضمن الأنشطة ميدان الرماية ذا الطابع الغربي، ومضمار سباق السيارات الكهربائية.
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