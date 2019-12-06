الامارات | حديقة أم الإمارات تستضيف «عالم أبوظبي للمأكولات»

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة أم الإمارات تستضيف «عالم أبوظبي للمأكولات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في حديقة أم الإمارات فعاليات «عالم أبوظبي للمأكولات»، حدث الطهي العالمي، الذي تستمر فعالياته حتى التاسع من ديسمبر الجاري، ويستعرض العديد من الأطباق وأساليب الطهي الشعبية من مختلف البلدان حول العالم.

وعلى مدى خمسة أيام يقدم الحدث للزوار عروضاً حية لأشهر الطهاة العالميين، بما في ذلك الشيف الهندي المعروف نيكيتا غاندي، والشيف المشهورة غادة التلي، وغيرهما من الأسماء العالمية المعروفة في مجال الطهي. ويضم المهرجان سوق المأكولات الشعبية التي تضم أطباقاً من أكثر من 12 بلداً مختلفاً، إلى جانب باقة من الفعاليات العائلية الترفيهية والموسيقى الحية والمسابقات والأنشطة التي تناسب الزوار من مختلف الأعمار.

وسيشهد يوم غد، محاولة «عالم أبوظبي للمأكولات» تحطيم رقم قياسي ضمن موسوعة «غينيس» لأكبر مجموعة متنوعة من الحلويات في العالم. وتدعو حديقة أم الإمارات الزوار من محبي المأكولات والطهي إلى اغتنام الفرصة والانطلاق للحديقة للاستمتاع بالفعاليات التي تقام في «عالم أبوظبي للمأكولات» في أجواء عائلية مميزة.