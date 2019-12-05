"علياء" تطلب الخلع: "ضرتي بتقولي إنتي نزوة"

"تزوجني وهو مطلق ولديه أولاد وفجأة رجع لمراته القديمة وبيته، وقالي إنتي نزوة لمزاجي"، هكذا روت "علياء. ف"، 28 عاما، موظفة، أسباب طلبها الخلع من زوجها "فاروق. ي"، 54 عاما، تاجر، أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بكفرشكر في الدعوي 1849 لسنة 2019.

أوضحت "علياء" أنها تزوجت منذ عامين من رجل مطلق كبير في السن، ويعمل تاجر وميسور الحال، مشيرة إلى أنها وافقت على الزواج منه بعدما فاتها "قطار الزواج" بمنطق أسرتها إضافة لأنه يملك أموالا كثيرة "كان غني جدا، وفرحت بفستان الفرح والجواز، ومكنتش أعرف الزمن هيخبيلي إيه".

وتضيف أنه بعد الزواج أخبرني أنه يذهب لبيت زوجته السابقة بحجة الأولاد، وأنه لن يتركهم ويجب متابعتهم والتواصل معهم، وفي أحد الأيام خرج وأغلق موبايله، ما أصابها بتوتر شديد: "قلت في نفسي أكيد حصل حاجة بعد غياب عدة أيام، ما دفعها للتوجه لأولاده لإخبارهم: "روحت هناك ورنيت الجرس، فوجئت أنه بيفتح الباب، فقولتله "موبايلك مقفول لية؟"، فحضرت طليقته، وقالت "في أيه هو في بيت غريب؟" ما أثار غضب "علياء"، وطالبته بالإجابة على سؤالها، فرد عليها "أنا رجعت لمراتي أم عيالي"، فقالت له "وأنا أيه بالنسبة لك؟"، فردت عليها ضرتها قائلة: "نزوة".

وتضيف "علياء": "خرجت والدنيا سودة في عيني، ورجعت لبيت أهلي، وطلبت منه الطلاق، وقلت لأهالي يبلغوه، فردوا عليا "طلاق إيه؟ّ!.. عيشي واخربي بيته مصاريف، هو غني والعيشة معاه أحسن من الطلاق"، فرفضت المنطق الخاص بهم، قائلة في نفسها "لن ترجع الفلوس شبابي"، وقررت خلعه بالمحكمة.