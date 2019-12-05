هنا الزاهد: أحمد فهمي كان بينام في فرحنا

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن عدد حضور حفل زفافها تخطى 5 أضعاف ما كان مُحدد له، حيث حضر أشخاص غير مدعوين وأشخاص آخرين علموا بإقامة الفرح في أحد الفنادق من خلال انستجرام، وأقدموا على الحضور بعد نشر صور من زفافها، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم"، على شاشة "CBC"، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وأضافت "الزاهد"، في أول ظهور إعلامي لها عقب الزواج:"أنا يوم الفرح الصبح مكنتش قلقانة ولا خايفة بالعكس كنت باردة، حسيت إني مش هتجوز، وأن اللي هيحصل عبارة عن إيفنت عادي، بس أول ما لبست الفستان بقيت متوترة بقى، وأقول للي قدامي اطلع بره، بس الحمد لله استحملوني".

وعن زوجها الفنان أحمد فهمي، قالت: "أحمد كان في البيسين يوم الفرح الصبح، وصدع شوية أثناء الفرح وقالي أنا عاوز أنام أوي مش قادر، المية بتاع البسين فرهدتني".