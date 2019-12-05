هنا الزاهد تكشف كواليس فرحها: فستاني اتقطع أول ما دخلت القاعة

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها اتفقت مع بعض المقربين لها قبل مراسم حفل الزفاف بعدم نزول أي صورة من زفافها على السوشيال ميديا إلا عقب انتهاء مراسم الزفاف بالكامل، مضيفة: "اتصدمت، لاقيت صور كتير نزلت وفيديوهات والفرح كان لسه شغال".

وعن إعجاب الكثيرين على السوشيال ميديا بفستان زفافها، أضافت "الزاهد"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، على شاشة "CBC"، في أول ظهور إعلامي لها بعد الزواج: "الفستان مكنش فيه أي حاجة، سامو هجرس اللي صمم الفستان، كان عمال يقولي عمري ما عملت فستان مفهوش أي حاجة كدة".

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وتابعت:" كل ما كان بيحط البتاع اللي بيلمع دة على الفستان، أقوله كفاية متكترش، الفستان طلع زي بتاع سندريلا بالضبط، بس والله ما قصدت خالص أني أعمله زي بتاع سندريلا، أنا كنت مختارة تصميم عادي بس غيرته في آخر لحظة، الفستان اتقطع من كوعي أول ما دخلت الفرح، بس الحمد لله محدش خد باله".

وواصلت: "أحمد سابني في القاعة، واتأخر ساعة عشان الفوتوسيشن".